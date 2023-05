Zilele de exerciții militare pentru pregătirea studenților din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, de la poligoanele de instrucție, sunt dinamice și implică foarte multă muncă individuală, dar mai ales, de echipă. Joi, am participat pentru prima dată la o zi de instrucție a studenților de la AFT, o zi în care am observat dedicarea și pasiunea pe care aceștia o au pentru domeniul militar.

Studenții din anul trei de la Facultatea de Științe Militare, din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu se pregătesc de mai multe zile la poligonul din Daia. Exercițiile sunt realizate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Vremea nu pune nici ea piedici în desfășurarea instrucției, cei peste 70 de studenții care se antrenează în „Perii Dăii” fiind pregătiți pentru aproape orice scenariu.

Exercițiul de joi a constat în două etape, prima a fost reprezentată de oferirea de sprijin militar a populației locale, dar și de acordare de sprijin medical de către studenții militari. Un grup de mai mulți studenți de la specialitatea Leadership Militar de la Facultatea de Științe Militare au pus în practică noțiunile și cunoștințele dobândite de-a lungul a trei ani de studiu.

„În cadrul etapei de astăzi avem o angajare a populației locale prin care încercăm să oferim sprijin populației și în același timp și să culegem informații, să ne asigurăm că atragem populația locală de parte noastră. Așa cum știm, războiul nu se mai duce convențional în care populația nu mai este neutră. În momentul în care ne dizlocăm într-o zonă de operații primele acțiuni pe care le facem sunt să interacționăm cu ei, să le dezvăluim intențiile noastre, să le oferim sprijinul nostru total, astfel încât să îi avem de partea noastră. În acest moment se realizează un sprijin medical prin acordarea asistenței medicale de către personalul militar, urmând ca din discuțiile cu ei să încercăm să identificăm și să culegem informații cu privire la identitatea adversarului din zonă”, colonel Laviniu Bujor, din cadrul Facultății de Științe Militare din cadrul AFT.

Exerciții de cercetare a zonei cu elicoptere militare

Într-una din zonele poligonului Daia a participat un pluton îmbarcat în autospeciale VAMTAC, mai exact patru grupe de studenți, în altă zonă era pregătit un pluton îmbarcat pe tehnică de luptă PIRANHA. Ajungând astfel și la cel de-al doilea exercițiu militar reprezentat de cercetare aeriană unde a participat un alt pluton care a efectuat recunoaștere în zonă. Vântul puternic și vremea deloc prietenoasă nu au pus obstacole în finalizarea cu succes a exercițiilor. Studenții recunosc că mai au de învățat, însă prin determinare și dedicare aceștia duc misiunile la bun sfârșit cu „brio”.

„Este primul exercițiu de această amploare la care am participat. Sunt foarte fericit am învățat foarte multe în cele două zile de exerciții. Trebuie să fiu onest că nu am dormit prea mult seara trecută, am fost „în priză” tot timpul, am fost atacați de inamici. Am învățat foarte multe, într-adevăr am făcut și multe greșeli, dar din greșeli învățăm și totul a iești bine până la urmă. Sperăm că și exercițiul se va termina foarte bine. Anul acesta avem parte de tehnică performantă, de la unitățile de pe teritoriu, avem parte PIRANHA 5 de la Corpul Multinațional din Craiova, de VAMTAC-uri, și chiar de două elicoptere Puma SOCAT”, spune studentul plutonier-adjutant Robert Alexandrescu, de la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, din Sibiu.

Tânărul militar spune că miercuri noapte au fost atacați în timpul cu foc de infanterie SAFT, joi având misiunea de a identifica tabăra inamicului astfel încât să se treacă la neutralizarea acestuia. Elicopterele militare au un rol cheie în acest exercițiu. Prin urmare au survolat mai multe ore deasupra poligonului. Plutonul 1 și plutonul 2 au trebuit să observe zona Landing Zone „LZ”, zona unde aterizează elicopterele.

Studenții din această zonă a poligonului au primit informații prin stații că elicopterele se apropie de zona de aterizare. Unul dintre militari are misiunea importantă de a semnala direcția din care bate vântul pentru ca aterizarea elicopterului să fie sigură. În cazul de față, semnalarea direcției din care bate vântul s-a făcut print-o lumânare fumigenă. În cazul în care militarii nu ar avea o lumânare fumigenă ar putea-o înlocui cu o bucată de pânză cu ajutorul căreia s-ar vedea direcția din care bate vântul.

Elicopterele militare și-au făcut apariția deasupra poligonului în jurul orei 11 jumătate, moment în care au survolat zona după care au aterizat, primii studenți îmbarcându-se și începând misiunea de cercetare a unei piese de artilerie. La fel s-a întâmplat și cazul celui de-al doilea elicopter militar, ambele având atât o aterizare, cât și o decolare lină, aproape insesizabilă.

Studenții beneficiază de sistemul MILES

Sistemul MILES este folosit de armată în contextul instruirii militare. Studenții din anul trei de la specialitatea militară Leadership Militar din cadrul AFT se bucură și ei de această tehnologie care îi ajută să își evalueze misiunile corect și eficient.

„Sistemul MILES este compus din două părți, un emițător care este amplasat pe armă și o altă pe vestă peste cea antibalistică pe care o purtăm. Este folosit în acțiunile militare pentru a crea un cadru cât mai aproape de realitate, a testa scenarii și a antrena trupele în cel mai bun mod posibil. Prin intermediul sistemului MILES putem observa live situația fiecărei subunități, a fiecărui militar în parte și putem afla dacă acesta este rănit sau chiar ucis în acțiune”, spune studentul plutonier-adjutant Robert Alexandrescu.

Poligonul Dăii acolo unde studenții din anul trei din programul de studii Leadership Militar, participă la exercițiul Cadet 23 08 se întinde pe 160 de hectare, un teren care asigură militarilor condițiile necesare desfășurării exercițiilor.

Dacă pe teren zeci de studenți participă la instruire militară, în același timp, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu se desfășoară o nouă ediţie a Sesiunii de Comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti cu participare internaţională – SECOSAFT 2023 şi cea de-a VIII-a ediţie a Salonului Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti – Cadet INOVA’23, evenimente cu tradiție la AFT.

Practic, în paralel unii studenți se pregătesc pentru zona de cercetare științifică, acolo unde se diseminează rezultatele cercetărilor și studenți în teren care se instruiesc pentru a deveni acei lideri pe care mai târziu să ne putem baza în orice situație.

Poligonul Daia, într-o continuă dezvoltare

În ultimii ani, poligonul Daia a cunoscut o serie largă schimbări și îmbunătățiri tocmai în ideea ca studenții să beneficieze de condiții optime astfel încât să își poată dezvolta maximul potențial. Bărăcile de demult au fost date uitării, în locul lor „răsărind” containere modulare, cu peste 400 de locuri de cazare pentru studenți.

De asemenea, militarii beneficiază de două săli de mese, a câte 144 de locuri fiecare. Poligonul mai are în dotare o zonă de „work out”, teren de forță, poligon în care se desfășoară instrucția trageri cu armament de infanterie, unul în care se desfășoară instrucția de apărare chimică, biologică, radiologică, un poligon de luptă urbană, zonă cu lacuri ideală pentru pregătirea studenților, cât și pentru recreere.

