CSU Sibiu a pierdut semifinala cu CSM Oradea, scor 0-3, însă echipa lui Tomas Rinkevicius este, fără îndoială, revelația acestui sezon al Ligii Naționale de baschet masculin.

Galben-albaștrii au cedat joi seară, în Sala Transilvania, 68-78 cu CSM Oradea, în al treilea joc al seriei. Astfel, bihorenii s-au calificat în finală cu scorul general de 3-0.

Antrenorul sibienilor, Tomas Rinkevicius a acuzat problemele mari de efectiv cu care s-a confruntat în ultima perioadă. „Din startul jocului, am dat tot ce am putut, dar asta a durat doar câteva minute, iar apoi energia noastră a început să se epuizeze. Felicit CSM Oradea și le urez baftă în finala. Sunt o echipă foarte bună, arată foarte bine împreună, cred că au o șansă bună să se lupte pentru câștigarea finalei. Noi avem nevoie de odihnă, să ne recăpătăm energia, pentru că programul nostru din ultimele două luni ne-a costat enorm. Am dat în sferturile de finală tot ce am putut și asta ne-a cauzat foarte multe probleme, accidentări. Jucători decisivi au jucat minute importante și nu s-au mai putut recupera. Am pierdut în fața unei echipe bune și nu este un capăt de lume. Trebuie să ne recuperăm și să luptăm pentru locul trei” a spus tehnicianul baltic.

”O echipă total diferită în seria cu Oradea”

Tomas Rinkevicius spune că problemele medicale au făcut ca Sibiul să nu mai fie la nivelul arătat în sfertul de finală cu Voluntari. Cu lotul întreg, lituanianul spune că s-ar fi bătut de la egal la egal cu CSM Oradea. ”La cum am arătat în sferturile de finală, eram foarte optimist legat de șansele noastre dacă am fi fost sănătoși. Am fost chiar surprins într-un mod plăcut de jucătorii mei. Am avut momente foarte bune, am avut energie. Unele meciuri le-am câștigat prin recuperările ofensive. Am arătat bine în acele meciuri pe care le-am avut și asta arată că am fost pregătiți la acel moment. Desigur, accidentările lui Roberts și Rareș, doi dintre titulari, problemele la deget ale lui Mirel și încărcătura de minute a altor jucători au făcut ca noi să fim o echipă cu totul diferită în această serie. Acesta e baschetul, trebuie acum să ne pregătim pentru următoarele meciuri” a încheiat lituanianul.

