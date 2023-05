Prima campanie de sterilizări gratuite din comuna Merghindeal va avea loc în perioada 6-8 iunie, însă înscrierile au început și se pot face până la sfârșitul lunii mai. Alte comune de pe Valea Hârtibaciului se vor alătura inițiativei și vor oferi sterilizări gratuite pentru animalele de companie.

Primăria din Merghindeal, în colaborare cu Primăria Agnita, dă startul primei inițiative de combatere a înmulțirii cățeilor și pisicilor din comuna de pe Valea Hârtibaciului. Localnicii interesați pot suna pentru programări la numărul de telefon 0269 517 501. „E prima campanie de sterilizări de la noi din comună. Am mai încercat să colaborăm cu diverse fundații însă nu am reușit. De data aceasta cu ajutorul Primăriei Agnita vom pune în aplicare în cadrul primăriei Merghindeal această inițiativă”, spune Aurel Ioan Țerbea, primarul comunei.

Primăria Agnita organizează a cincea campanie de sterilizare gratuită în perioada 22-28 mai. Programările pentru sterilizarea cățeilor și pisicilor se fac la numărul de telefon 0786 706 558. Mai mult, în această campanie vor fi implicate mai multe localități de pe Valea Hârtibaciului, printre care Merghindeal, Nocrich, Bruiu și Alțâna. Localnicii din cele trei comune și din orașul Agnita au acum ocazia să își castreze animalele de companie gratuit, un mod responsabil de a stopa numărul de cazuri de abandon.

Conducerea orașului Agnita a mai organizat în anii trecuți alte patru campanii de sterilizare gratuită, însă nevoia de implicare a comunității este în continuare mare, având în vedere că pe străzile din oraș și din comune se află câini, dar și numeroase pisici fără stăpân. Alin Schiau-Gull, primarul Agnitei, susține că a încercat mai multe demersuri pentru responsabilizarea cetățenilor, inclusiv trimiterea prin poștă a sute de pliante cu informații despre importanța sterilizării animalelor de companie. De asemene, primăria oferă gratuit microciparea și carnetul de sănătate, iar restul primăriilor în funcție de fondurile de care dispun.

„Este a cincea campanie de sterilizări gratuite pe care o desfășurăm în colaborare cu o asociație din Germania. Până acum am castrat peste 480 de câini și pisici. Am avut patru campanii de câte o săptămână, toate în Agnita. Aceasta este prima campanie pe care o facem și pe Valea Hârtibaciului. Este singura variantă pentru a stopa înmulțirea câinilor fără stăpân. Însă am observat că au apărut foarte multe pisici și acum ne axăm și pe ele”, spune primarul orașului Agnita, Alin Schiau-Gull.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News