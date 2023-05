România va face debutul la Bienala de Design de la Londra, unul dintre cele mai mari evenimente de acest fel din Europa. O asociație din Cluj a fost selectată pentru a reprezenta țara la această expoziție și are nevoie de 80.000 de euro pentru a putea participa, însă autoritățile au refuzat să acorde sprijin financiar pentru această inițiativă.

România va participa, în premieră, la Bienala de Design de la Londra, cel mai important eveniment de profil din Europa. Asociația Culturală Artistică Art Mirror din Cluj a fost selectată să participe la această prestigioasă expoziție care va reuni 40 de proiecte venite din 40 de țări la Somerset House, Londra, între 1-25 iunie 2023, relatează Adevărul.

E o mare realizare faptul că o asociație din România reprezintă țara noastră la nivel internațional. Deși e un moment extrem de important, Institutul Cultural Român de la Londra nu răspunde la solicitările oficiale pe care membrii asociației le-au făcut, susțin reprezentanții asociației.

„Din păcate, administrația actuală a Institutului Cultural Român (ICR) Londra pur și simplu nu răspunde solicitărilor noastre. Până în momentul de față nu avem un răspuns oficial legat de susținerea ICR Londra pentru pavilionul României pe care noi îl vom reprezenta”, spune Cristina Cantemir, președintele Asociației Art Mirror.

Tema din acest an a Bienalei este „Remapping Collaborations” (Recartarea colaborărilor).

„Ne-am bucura să demonstrăm faptul că și în România colaborările dintre instituții și sectorul cultural există și să vedem deschidere spre dialog. Din păcate, lucrurile nu stau chiar așa. Am avut o colaborare impecabilă cu fosta administrație ICR Londra, iar anul trecut am organizat un eveniment internațional care a constat în ateliere de reciclare și expoziții simultane în 5 orașe de ziua Mediului: Barcelona, Londra, Cluj-Napoca, Bistrița și Chișinău. În plus, locuitorii din cele cinci orașe s-au putut conecta live prin intermediul unor portaluri realizate din materiale reciclate. De data aceasta însă nu reușim să obținem niciun răspuns oficial, deși vorbim despre un eveniment global în materie de artă și sustenabilitate unde am reprezenta România”, spune Cristina Cantemir.

Apel la autorități și companii: e nevoie de 80.000 de euro

Reprezentanții Art Mirror au anunțat că lansează acum un apel către autorități și companii care vor să susțină acest proiect pentru a putea reprezenta România și pentru ca țara noastră să aibă o prezență notabilă în materie de design sustenabil și inovație. Aceștia au rătat că este nevoie de suma de 80.000 de euro pentru asigurarea diferitelor cheltuieli, asigurare, transport, asigurarea cazării pentru reprezentanții Asociației.

Instalație vie, materiale inovatoare și exponate accesibilizate pentru nevăzători

Instalația cu care se va prezenta România se numește Vatra Verde și va cuprinde energie regenerabilă, mycelium, obiecte de artă din materiale reciclate, interactivitate, tradiție, poezie, chiar și o soluție tehnică prin care se transformă vibrațiile plantelor în sunete.

Folosind o varietate de tehnici de reciclare, echipa Vatra Verde a refolosit mai multe tipuri de deșeuri precum hârtia, pulberea de piele, pluta, cânepa, rumegușul pentru a crea volume, spații și obiecte omogenizate printr-un lipici biodegradabil pe bază de miceliu.

„Colaborăm cu Gabriel Barta cercetătorul și fondatorul Rongo Design, singura companie din România care utilizează tehnologia miceliului pentru a înlocui materiale petrochimice. Practic, integrăm în instalație Mycelium care transformă orice material biodegradabil în compozit, o alternativă sustenabilă și biodegradabilă la polistiren, plastic, EPS etc. Instalația se va autoalimenta cu energie electrică. Echipa Vatra Verde lucrează la concept și la realizarea instalației de un an de zile. Cea mai mare provocare a fost crearea generatorului care produce energia necesară pentru alimentarea instalației. Datorită persoanelor dedicate în echipa ca și inginerul nostru Radu Nicu, artist Movecento, am obținut rezultatele dorite”, afirmă Cristina Cantemir.

Nevăzătorii și persoanele cu dizabilități de vedere vor putea descoperi instalația datorită sprijinului întreprinderii sociale Inclusive Access prin informații tactilo-vizuale și digitale accesibile prin intermediul codurilor QR și telefonului inteligent.

Soluții apreciate de cei mai buni și un omagiu adus lui Brâncuși

„Prin participarea noastră la Bienala de Design de la Londra am primit confirmarea că suntem relevanți, că avem niște idei care contribuie la nevoile globale și că soluțiile propuse de noi sunt apreciate de cei mai buni din domeniu. În cadrul instalației noastre, energia electrică consumată poate fi produsă de către spectatori, interacționând cu sculptura noastră cinetică. Avem, pe lângă acest generator de energie regenerabilă, și obiectele pe bază de mycelium care transformă resturile din alimente în compozit. Vibrațiile plantelor vor asigura ambianța sonoră, iar publicul va putea descoperi și cum reacționează aceste plante la atingeri”, afirmă Cătălin Bocîrnea, directorul creativ al expoziției Vatra Verde.

Tehnicile trimit către ideea economiei circulare, considerată una dintre soluțiile privind încălzirea globală și viitoarele provocări economice.

„În plus, abordăm tema conflictului cu deșeurile produse și colaborarea între diferite domenii (design, bio-tehnologie, inginerie, poezie, teatru, cercetare, tradiție, arhitectură, reciclare). Vom avea plante micro-greens, ciuperci, mușchi, licheni și plante aromatice folosite intens în bucătăria românească: rozmarin, busuioc, cimbru, mentă”, detaliază Cătălin Bocîrnea.

Masa tăcerii, omagiu adus lui Brâncuși

Dacă la nivel de fond substratul acestei instalații multidisciplinare este strâns legat de tematica bienalei din acest an – Recartarea colaborărilor – la nivel de formă, instalația este un omagiu adus lui Brâncuși, printr-o reinterpretare a lucrării Masa Tăcerii.

Geometria pavilionului este cea a liniilor curbe, organice, definită de însăși plantele ce vor renaște în cadrul expoziției. Pavilionul devine astfel un spațiu al meditației, al reintegrării în natură, al contribuției active, al regenerării ecosistemice.

„Ne bucurăm mult că am fost acceptați să participăm la acest eveniment, în contextul în care Bienala de Design de la Londra selectează, după criterii bine definite, cele mai relevante abordări ale designului contemporan. Reușim astfel să punem România pe harta mondială în materie de artă sustenabilă și design conștient, prin abordarea unor alternative și soluții practice din economia circulară și cercetarea materialelor considerate deșeu. Mai ales în contextul în care România e pe ultimul loc în Europa la colectare selectivă, credem că e important să facem campanii de conștientizare intern și extern pe problemele care există privind valorificarea materialelor și gestionarea deșeurilor”, subliniază Cristina Cantemir, președintele Asociației Art Mirror.

După Bienala de la Londra, întreaga instalație va ajunge la Cluj-Napoca și va putea fi vizitată timp de 10 zile, între 14 și 24 iulie, la Cosmic House.

Despre Asociația Art Mirror

Asociația Culturală Artistică Art Mirror din Cluj este o organizație neguvernamentală care experimentează și testează tehnici și soluții sustenabile de educare a comunității cu privire la reciclare, refolosirea materialelor și ecologie. Activă din 2015, asociația organizează periodic ateliere, expoziții, activități și acțiuni comunitare.

