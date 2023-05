CSC Șelimbăr a pierdut ultimul joc din actualul sezon al Ligii a 2-a, 1-3 la Rm. Vâlcea, cu Miercurea Ciuc și ”călăreții roșii” au terminat Grupa A de play-out pe locul 2.

Șelimbăr a marcat din penalty prin Năstăsie, în prelungirile primei reprize. Pentru ciucani au punctat Jelena (min. 32), Gal-Andrezly (min. 40) și Apro (min. 90). În minutul 89, Lumbu a fost eliminat, pentru fault în postură de ultim apărător.

Antrenorul echipei sibiene, Claudiu Niculescu spune că nu toți jucătorii săi au fost conectați la importanța jocului, în care un succes ar fi adus pentru Șelimbăr primul loc în grupă.

”Sunt dezamăgit, pentru că mi-aș fi dorit să terminăm primii în grupa de play-out, am avut toate șansele, am ajuns la ultimul meci, unde am depins doar de noi. Din păcate, am făcut greșeli foarte mari, iar adversarul ne-a taxat. Sunt supărat pentru că nu au fost toți jucătorii concentrați la meci, dar, până la urmă, au dus greul până acum, au muncit foarte mult, sunt și meciuri de acest gen. Sunt puțin dezamăgit, noi am fost cei cu ocaziile, iar Miercurea Ciuc cu golurile. Au intrat de trei ori în careu, au dat trei goluri și așa s-a scris istoria acestui joc. Băieții și-au făcut treaba, se putea și mai mult, ei trebuie să stea cu picioarele pe pământ și să se gândească la Șelimbăr” a declarat Claudiu Niculescu.

”Nu vor fi multe schimbări în lot”

Fostul internațional spune că în vară nu vor fi multe schimbări în lot, obiectivul în sezonul următor fiind clasarea în primele șase echipe. ”Ceea ce este clar este că trebuie să facem o analiză foarte serioasă a tot ce s-a întâmplat în acest campionat și să ne pregătim pentru sezonul viitor, unde obiectivul va fi play-off-ul. Vom analiza, eu împreună cu conducerea clubului, dar nu vor fi multe schimbări în lot, asta o pot spune cu siguranță. În primul rând, să ajungem noi în play-off, apoi vom vorbi și de dreptul de promovare. Conducerea clubului lucrează la găsirea unei soluții pentru jocurile de acasă, e destul timp până la startul noului sezon” a încheiat fostul atacant.

