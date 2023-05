Fost jucător la Gaz Metan Mediaș în perioada 2020-2022, Ronaldo Deaconu (25 ani) joacă acum în prima ligă din Polonia, la Korona Kielce.

După desființarea Gazului Metan, Deaconu a ajuns în China, Shaanxi, unde a dat de alte probleme financiare. Deaconu a tot avut ghinion să joace la echipe cu probleme financiare, cum s-a întâmplat la Gaz Metan Mediaș.

”Mi-am recuperat o parte bună din bani, au fost obligați de FIFA să facă plata. Am avut o relație bună cu ei și mi-am făcut treaba cât am fost acolo. Nu a fost vorba de faliment, chiar înainte să ajung acolo, a decedat sponsorul principal și a fost greu până s-a ales unul nou”, a declarat fostul jucător al Mediașului pentru Libertatea.

Mijlocașul ofensiv este titular meci de meci la Kielce, echipă care se luptă pentru salvarea de la retrogradare.

Are 22 de meciuri, două goluri și 5 pase decisive în acest sezon.

Kielce, oraș în partea central-sudică a Poloniei, are în jur de 200.000 de locuitori. „În centru, zici că ești în Piața Mare de la Sibiu” povestește Roni pentru Libertatea. Orașul se află în mijlocul Munților Świętokrzyskie, Munții Sfintei Cruci, pe malul râului Silnica.

”Fotbalul polonez, în anticamera celor mari”

Deaconu este mulțumit de nivelul din Polonia și s-a adaptat repede, mai ales că mai are alături un român, pe Marius Briceag. ”E o viață frumoasă aici, m-am acomodat bine, avem noroc că e Pawel Golanski director sportiv, fostul jucător de la Steaua. Suntem doi români și ne este mai ușor. Da, este un oraș care trăiește pentru sport. Avem 10.000 de suporteri la fiecare meci. Fotbalul polonez este în anticamera celor mari. Este foarte iubit, sunt suporteri cu stadioane noi și infrastructura este super, este un campionat bun”. În campionatul polonez, salariul mediu este în jur de 12.000 de euro pe lună, iar banii vin mereu la timp.

Tatăl său era fan al atacantului brazilian Ronaldo, și astfel Roni a fost botezat cu numele celebrului jucător. Deaconu poartă numărul 13 la Korona și aduce noroc, fiind ziua lui de naștere.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News