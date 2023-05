FC Hermannstadt își poate asigura locul din Superligă cu două etape înainte de finalul play-out-ului, dacă se impune luni, de la ora 16.30, pe Stadionul Municipal, în disputa cu FC U Craiova 1948.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu U Craiova 1948!

Sibienii nu sunt încă salvați din punct de vedere matematic, fiind clasați pe locul 10, cu 27 de puncte, cu cinci mai multe decât Chindia, aflată pe prima poziție de baraj. Oltenii lui Mititelu sunt lideri în play-out, cu 31 de puncte și au șanse mari să meargă în semifinala de baraj pentru Conference League, fiind în luptă cu FC Voluntari și FC Botoșani. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. În toamnă, a fost 1-1 în Bănie, apoi, în retur, Hermannstadt s-a impus cu 1-0.

Trupa lui Măldărășanu nu este foarte eficientă acasă. Din cele 52 de de puncte adunate pe teren în actuala stagiune, Hermannstadt nu a bifat decât 25 în propriul fief. De altfel, în acest an, Sibiul nu a învins decât de două ori acasă.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Antrenorul Marius Măldărășanu crede că FC U Craiova 1948 este cea mai bună echipă din play-out și cere determinare maximă de la jucătorii săi. „La cum a fost campionatul de echilibrat, toate echipele din play-out au suferit sau nu erau sigure de participarea în Superligă în sezonul viitor. De data aceasta, Craiova 1948 și Petrolul au scăpat matematic de griji. FC U Craiova 1948 este poate cea mai bună echipă din play-out, în continuare își dorește cupele europene și un prim baraj între locurile 7 și 8. Este o echipă foarte bună, asta este realitatea, dar și noi, chiar dacă venim după o înfrângere, am venit după o serie bună. Ne-am dorit să batem în toate jocurile, din păcate nu se poate, dar strângem rândurile, este un meci important, în cazul unei victorii, matematic am fi și la anul în Superligă. Nu va fi ușor, va trebui să dăm mai mult decât adversarii, va fi un altfel de meci față de cel care l-am câștigat aici în sezonul regular, dar cu atitudine și susținerea publicului, avem o șansă în plus să câștigăm cele trei puncte. FC U Craiova este motivată, lupta pentru locurile 7 și 8 nu s-a terminat, dar trebuie să dăm totul” a spus Marius Măldărășanu.

U Craiova 1948 și FC Hermannstadt au adunat cele mai multe puncte din cele șase etape disputate din play-out, câte 11.

Iancu, Antoche, Ene și Baba sunt incerți

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Marius Măldărășanu a explicat și problemele medicale din lotul echipei. ”Iancu a avut o întindere musculară, l-am trimis în Serbia, a revenit, dar este incert. Baba are probleme la gleznă după jocul cu UTA, Antoche, Ene au și ei probleme. Mai e o zi până a ora jocului și atunci vedem pe cine ne bazăm. Cine intră pe teren, trebuie să dea totul, indiferent că joacă 90 de minute sau 2 minute, este un meci foarte important pentru noi” a mai spus antrenorul Sibiului.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News