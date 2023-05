Primăria Municipiului Mediaș a găzduit în data de 9 mai 2023 un atelier de informare privind metodele de eficientizare energetică sustenabilă.

Desfășurat în prezența unui public numeros, evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Energie regenerabilă și eficiență energetică – pentru dezvoltarea durabilă în județul Sibiu”, derulat de către Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și University of South-Eastern Norway. Manifestarea a debutat cu alocuțiuni susținute de către dna Daniela Cîmpean, președinte al Consiliului Județean Sibiu și de către dl Gheorghe Roman, primar al municipiului Mediaș. Acestea au fost urmate de prezentări ale partenerilor din mediul academic, privind eficientizarea sustenabilă a locuinței, fiind prezentate soluțiile care există în acest domeniu, urmate de exemple de bună practică.

Obiectivul general al proiectului este de a crește cunoștințele privind energia regenerabilă, eficiența energetică și de a promova acțiuni de conștientizare pentru public. De asemenea, se urmărește dobândirea de competențe în domeniul energiei regenerabile, eficiență energetică pentru un mediu curat, o schimbare climatică stabilă, precum și realizarea de economii în privința costurilor.

„Sunt bucuros că putem găzdui astăzi la Mediaș atelierul de informare a cetățenilor cu privire la posibile metode de eficientizare energetică sustenabilă a locuinței, o temă actuală căreia administrația locală din Mediaș i-a acordat foarte multă atenție. Felicit conducerea Consiliului Județean, personal pe doamna președinte Daniela Câmpean pentru interesul arătat transformării județului Sibiu într-un județ verde. Atât eu, cât și echipa pe care am format-o la nivelul administrației locale, suntem permanent preocupați de îmbunătățirea condițiilor de trai, de asigurarea unui mediu înconjurător cât mai curat, motiv pentru care astăzi Municipiul Mediaș are numeroase proiecte de eficientizare energetică atât a unor clădiri publice, cum este cea a primăriei sau cea a Colegiului SNG, cât și a unor blocuri de locuințe. Avem, de asemenea, un proiect, în derulare, de eficientizare a sistemului de iluminat public și un altul de înzestrare a societății de transport public cu autobuze electrice. Menționez aici și proiectul prin care am extins traseele de transport public electric și am achiziționat trei troleibuze noi.

Totodată, municipiul Mediaș are o serie de parteneriate în derulare prin care încercăm să facem din Mediaș un oraș mai verde. Amintesc aici proiectul prin care s-a elaborat Strategia de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice, în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu; proiectul Orașe Verzi, derulat în parteneriat cu BERD și proiectul educațional Oraș Curat pe care-l derulăm împreună cu toate școlile gimnaziale din oraș și în parteneriat cu orașul înfrățit De Fryske Marren din Olanda.

Rămân un susținător constant al tuturor proiectelor care ajută la dezvoltarea orașului nostru, la îmbunătățirea condițiilor de trai ale medieșenilor“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News