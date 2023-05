Căpitanul lui FC Hermannstadt, Ionuț Stoica (35 ani) crede că echipa sa merita să câștige disputa cu FC U Craiova, încheiată la egalitate, scor 0-0. Sibiul este ca și salvat, având șase puncte avans față de locurile de baraj, cu doar două etape înainte de finalul play-out-ului.

”Este un punct muncit, cred că am făcut o partidă foarte bună, meritam mai mult, meritam să câștigăm, am avut multe ocazii. Speram să câștigăm și să fim liniștiți, dar vedem acum și ce va fi la celelalte rezultate. Am trecut prin multe sezonul acesta, am fost depunctați, am fost aproape de play-off, apoi la baraj, când a început play-out-ul. Mă bucur că am revenit și suntem cât de cât liniștiți, suntem la mâna noastră, asta este cel mai important. Suntem fotbaliști, trebuie să demonstrăm că putem să ne salvăm direct” a spus Ionuț Stoica. Căpitanul echipei sibiene a jucat în acest sezon în 31 de meciuri pentru trupa din Cibin, reușind și două goluri și a lipsit circa două luni, din cauza unei accidentări.

Lansat în fotbal de la FC Oltchim, Ionuț Stoica a mai jucat la CSM Rm. Vâlcea (2011-2016) și CS Mioveni (2016-2017). Din 2017, fundașul central joacă pentru Sibiu, încă de când echipa era la Liga a II-a.

FC Hermannstadt este pe locul 10 în clasament și nu mai are emoții în privința menținerii în Liga 1.

