O femeie a fost găsită în viață într-o pădure din Australia după cinci zile de la dispariția ei. Ea a reușit să supraviețuiască în acest timp doar cu ajutorul unor acadele și o sticlă de vin.

Femeia în vârstă de 48 de ani, identificată de poliție ca Lillian, a luat-o pe un drum greșit încercând să ajungă la Barajul Dartmouth, potrivit Digi 24.

După ce a ajuns într-o fundătură, mașina ei a rămas blocată în timp ce încerca să întoarcă. Pentru că în zonă nu exista semnal de telefonie mobilă, nu a putut să ceară ajutor.

Poliția a început s-o caute la rugămintea familiei, care nu a reușit să dea de Lilian.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.



Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.



🔗 https://t.co/dgjOkkgdY0 pic.twitter.com/DwbaJHLUMn