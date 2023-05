Turnul Sfatului și turnurile de pe strada Cetății vor putea fi vizitate în cadrul programului Noaptea Muzeelor, ce va avea loc în data de 13 mai 2023. După ora 19.00, când programul obișnuit de vizitare se încheie, accesul în aceste obiective se va face gratuit, până la ora 24.00, ultima intrare fiind permisă la ora 23.30.

Pe lângă frumusețea și însemnătatea istorică a obiectivului, în Turnul Sfatului, vizitatori vor putea să admire în Noaptea Muzeelor și o expoziție colectivă de artă decorativă, intitulată “Timp/Materie/Foc”, organizată de Universitatea Națională de Artă București. Lucrările sunt semnate de profesori, studenți și absolvenți ai acestei instituții.

”Sibiul este unul dintre puținele orașe din România care mai conservă și oferă spre vizitare centuri de fortificații și turnuri de apărare. Aceste edificii de patrimoniu ne țin conectați cu istoria, iar de-a lungul anului, zeci de mii de vizitatori află parte din istoria orașului, vizualizând-o. În Noaptea Muzeelor experiența vizitării turnurilor de apărare de pe strada Cetății și a Turnului Sfatului poate fi cu atât mai deosebită, pentru că vine într-un cadru special: o noapte în care cultura și istoria își deschid și mai mult porțile către generațiile prezente. În turnurile de pe str. Cetății experiența vizitatorilor este completată de informațiile pe care le pot afla despre breslele sibiene, armamentul cu care se asigura apărarea orașului și fotografii vechi cu acestea” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

Cele două obiective turistice sunt foarte căutate, în anul 2022 Turnul Sfatului fiind vizitat de 24.600 de persoane, iar turnurile de pe strada Cetății primind 21.596 de vizitatori.

Câteva date despre istoria turnurilor:

Turnul Olarilor a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea și primul sfert al secolului al XVI-lea. Acesta are plan dreptunghiular, cu o retragere a corpului paralelipipedic al turnului, de la cel de al doilea nivel, iar pe fiecare latură sunt create câte două deschideri înguste de forma unor metereze. Partea superioară a turnului este ieșită în afară și se sprijină pe o înșiruire de console cu guri de aruncare. De jur împrejur sunt amplasate câte cinci lăcașuri de tragere pentru archebuze. Acoperișul turnului are formă de piramidă, este în patru ape și acoperit cu învelitoare din olane.

Turnul Dulgherilor a fost construit între anii 1337 – 1366. Este un turn de flancare alipit celei de a treia incinte. Ca și arhitectură acesta are un plan circular la bază, iar la nivelul cornișei primește forma unei prisme octogonale, încheiată în porțiunea superioară printr-o parte ieșită in exterior susținută de console cu guri de păcură între arce. La primul nivel, lăcașurile de tragere sunt constituite de metereze, iar la nivelurile următoare aceste lăcașuri sunt adaptate armelor de foc (archebuze). Acoperișul are forma unei piramide octogonale ascuțite. A fost restaurat în perioada 1967-1972, apoi în 2007. În vârful turnului se găsește un steag de vânt, din tablă, cu un ornament simbolizând două bărzi încrucișate.

Turnul Sfatului poartă acest nume deoarece apăra poarta de intrare în cea de a doua incintă, situată în imediata apropiere a clădirii ce adăpostea primăria Sibiului, menționată în documente la 1324. Datarea probabilă a turnului corespunde edificării celei de a II-a incinte fortificate, adică perioadei cuprinse între 1224 şi 1241. În forma inițială, turnul nu depășea mai mult de patru niveluri. Astăzi Turnul se ridică pe înălțimea a 7 etaje, iar până în vârf sunt 141 de trepte. La penultimul etaj se poate observa mecanismul ceasului pus în funcțiune în 1906, iar ultimul etaj prezintă un punct de observație peste orașul vechi. De-a lungul timpului, acest edificiu a avut diverse întrebuințări, de la depozit de cereale la punct de observație a incendiilor, de arest temporar sau chiar de muzeu de științe naturale.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News