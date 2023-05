Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, secție a Muzeului Național Brukenthal, deține un patrimoniu de peste un milion de specimene.

Valoarea științifică, istorică și culturală a acestora a atras numeroși cercetători din întreaga lume. Printre cele mai căutate sunt endemitele, specii care trăiesc într-un areal restrâns (teritoriul României) sau specimenele holotip (exemplar caracteristic pentru o specie dată, după care s-a descris pentru prima dată în lume specia respectivă). Aceste exemplare au fost colecționate de către membrii Societății Ardelene de Științele Naturii din Sibiu (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt), societatea care în 1895, a inaugurat actualul muzeu. Membrii Societății au fost pionieri în cercetarea florei și faunei endemice a României.

În colecția Malacologică (moluște) a muzeului sunt păstrate numeroase endemite datorită familiilor Bielz și von Kimakowicz, respectiv naturaliștii tată-fiu: Michael Bielz (1787 – 1866), Eduard Albert Bielz (1827 – 1898) și Mauritius von Kimakowicz (1849-1921) alături de fiul său Richard Emanuel von Kimakowicz (1876 – 1973). Colecțiile malacologice Bielz (peste 200.000 de exemplare) și Kimakowicz (peste 300.000 de exemplare) sunt printre cele mai vechi și valoroase colecții de acest fel din România și nu numai. Aceste colecții au stârnit de-a lungul anilor interesul a numeroși cercetători colecționari precum domnul Daniel Nan, colaborator științific al Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu încă din 2011.

De-a lungul a zeci de ani, domnul Nan a pornit cu cochilia în spate prin Munții Carpați și a colecționat și studiat speciile endemice atât individual cât și în habitatul lor natural. Acesta a colaborat, în studiul cochiliilor endemitelor și nu numai, cu artistul japonez Ko Kono (http://ko-kono.com/) care, pornind de la cochilia adevărată a melcilor endemici din țara noastră, a recreat corpul animalelor, cu o acuratețe exemplară, în cadrul proiectului „Melci reali”, inițiat de Muzeul Rasenkan, Kyoto, Japonia. Proiectul și-a propus replicarea a peste 800 de specii de melci tereștrii din Japonia, precum și alte specii din toată lumea, oferind o viziune completă a acestor animale uimitoare, atât din perspectiva științelor naturale cât și a expresiei artistice. Speciile reproduse, fiind endemice și protejate prin lege la nivel național, nu pot fi actual colectate în număr mare din habitatul lor natural. De aceea, cochiliile conservate în colecțiile muzeale, cele care au descris pentru prima dată în lume specia, fotografiile din habitatul lor natural realizate de Daniel Nan au stat la baza realizării de către artistul japonez a reproducerilor. Corpul animalelor, care nu pot fi conservate ca atare, a fost executat din cauciuc siliconic.

Astfel veți putea admira în expoziția temporară endemitele naturale din colecțiile muzeale și alături, reproduceri fidele ale acestora realizate de către Ko Kono. Este pentru prima dată în România când vor fi expuse în cadrul unei expoziției temporare lucrările artistului japonez.

Abordarea artistului japonez Ko Kono în realizarea lucrărilor sale este aceea de a se apropia de armonia realității și de a descoperi ”poezia” viețuitoarelor – approaching the harmony of reality and poetry in creatures. Domnul Kono este cunoscut în Japonia pentru precizia și delicatețea cu care reconstituie artistic animalele, fiind subiectul a numeroase expoziții în țara natală dar și în New York (S.U.A).

Pentru a întregi tabloul artistic și științific, vor fi expuse și fotografiile originale realizate de către Daniel Nan în zonele de proveniență ale endemitelor.

Expoziția temporară Cu cochilia în spinare prin Munții Carpați are și obiectivul de a contribui la conservarea habitatelor montane din România. De aceea, în vitrine vor fi etalate alături de melci și specimene din colecțiile entomologice (insecte), geologice, botanice și ornitologice (păsări) ale muzeului pentru a sublinia bogăția floristică și faunistică a acestor habitate. Este esențială conservarea mediului natural de viață al acestor specii endemice ale României, așa cum au făcut-o și înaintașii noștri, precum membrii Societății Ardelene de Științele Naturii, acum peste 100 de ani.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News