Cel mai nou parc al Sibiului, situat în Câmpșor, se va deschide în curând, iar sibienii se vor putea relaxa într-o oază de liniște și verdeață. Muncitorii pun în aceste zile la punct ultimele detalii, astfel încât „Belvedere” să poată primi vizitatori.

Lucrările la cel mai nou parc al Sibiului, situat în Câmpșor, au fost demarate în vara anului 2021. Inițiativa primăriei de a realiza această investiție a fost una curajoasă mai ales că, ani la rândul, zona a fost practic un munte de moloz, fiind locul unde oamenii obișnuiau să depoziteze materiale din construcții și alte deșeuri. Zona s-a transformat radical în ultima perioadă, iar parcul a prins contur. În ultima lună, muncitorii au așternut gazonul și au hidroînsămânțat cu iarbă taluzurile. Parcul arată deja spectaculos, atât de la sol, de la firul ierbii, cât și de la înălțime, dovadă fiind cele mai recente imagini surprinse cu drona de Ora de Sibiu.

Parcul se va deschide, fără îndoială, în curând, însă fiindcă vegetația este recent plantată, este nevoie de un mic răgaz pentru a se dezvolta și a-i da aspectul dorit.

Belvedere, al doilea parc ca mărime din Sibiu

Parcul Belvedere va fi al doilea parc ca mărime din Sibiu, după Sub Arini, fiind creat de la zero, pe un teren gol. Acesta are o suprafață de 6,5 hectare. Zonele de relaxare din parc sunt compuse din mobilier stradal cu bănci și insule de vegetație cu arbori, arbuști și flori, pe o suprafață de 56.000 de metri pătrați.

Terenul de sport multifuncțional, pe care se va putea juca baschet, tenis și minifotbal, a fost realizat și este pregătit să primească primii vizitatori. Proiectul a presupus și amenajarea unui loc de joacă pentru copii cu vârste între 8 și 15 ani, o zonă de fitness în aer liber, o mini-tiroliană și un teren de minigolf, care va avea 11 piste. Pe partea de Est a parcului, se află punctul de belvedere, un pump-truck pentru bicicliști, dar și un spațiu îngrădit pentru animalele de companie.

Deschiderea parcului „Belvedere” este așteptată cu nerăbdare de toți sibienii, pentru că va însemna o oază de verdeață în plus față de vechiul Parc Sub Arini. De aici vor putea fi admirate apusuri spectaculoase, având o imagine asupra întregului oraș. Municipalitatea va anunța în curând și când anume va avea loc inaugurarea.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News