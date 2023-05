Angajații de la Serviciul de Probațiune din Sibiu se află în cea de-a noua zi de grevă. Revoltați de situația injustă, consilierii de probațiune iau atitudine față de răspunsul ministrului Justiției. Mai exact, aceștia își doresc un salariu corect calculat.

La Serviciul de Probațiune din Sibiu lucrează 16 angajați, în prezent toți în grevă. Nemulțumirile consilierilor de probațiune se reflectă în grilele de salarizare care ar fi trebuit să fie între grefieri și magistrați care se află, de fapt, la nivelul lucrătorilor comerciali.

„În ceea ce ne privește pe grilele de salarizare ar fi trebuit să fim între grefieri și magistrați pentru că responsabilitățile consilierilor de probațiune depășește responsabilitățile grefierilor. Din punct de vedere salarial consilierii de probațiune care sunt debutanți au un salariu net de 3.000, 3.200 lei. Lucrătorii comerciali, lucrătorii în diverse întreprinderi, chiar și în agricultură, oameni care nu au studii, cel mult studii medii, au peste acest nivel de salarizare. Nivelul maxim pe care îl poate atinge un consilier de probațiune cu peste 20 de ani vechime, este de 5.500 lei”, spune Mihaela Moldovan de la Serviciul de Probațiune Sibiu.

Greva consilierilor continuă

Salariile angajaților în această ramură a Justiției a fost plafonat în urmă cu șase ani. Drepturile de care angajații de la Serviciul de Probațiune s-au bucurat în 2016, un an mai târziu au fost blocate.

„În luna martie Înalta Curte de Casație și Justiție a emis niște acte normative în baza cărora s-a stabilit că un articol din lege care plafona salariile în familia ocupațională „Justiție” nu se aplică. Acest act normativ are aplicativitatea anterioară în toată familia ocupațională „Justiție”, mai puțin în ceea ce privește categoria noastră ocupațională, consilierii de probațiune și inspectorii de probațiune din Direcția Centrală. Acest act a fost emis tocmai pe justificarea că nouă ne-au fost recunoscute niște drepturi în trecut, în 2016, dar drepturile de care noi am beneficiat în 2016 s-au blocat în 2017 odată cu intrarea noii legi. De atunci, personalul de probațiune nu are un salariu corect calculat”, adaugă Moldovan.

Mihaela Moldovan susține că greva va continua pe termen lung dacă probleme nu vor fi soluționate. ”Până se va ajunge să blocăm sau să creăm disfuncționalități în parcursul judiciar. În plus, costurile pe termen lung le suportă societatea pentru că neasigurarea persoanelor aflate în evidența noastră are repercusiuni pe termen lung în ceea ce privește siguranță comunitară”, spune consilierul de probațiune.

Aproximativ 400 de consilieri de probațiune din întreaga țară se află în grevă generală de șapte zile, în timp ce angajatorul, Direcția Națională de Probațiune, împreună cu Ministerul Justiției, nu au avut nicio reacție publică pe acest subiect. leri, 10 mai, a fost zi de salarii în instituțiile subordonate Ministerului Justiției.

Recentele ordine emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care toți angajații instanțelor și parchetelor, de la magistrat până la la șofer şi aprod, beneficiază de recalcularea salariilor în baza unei valori de referință sectoriale (VRS) de 605,225, neplafonate de Legea cadru 153/2017, au început să producă efecte, salariile mărite fiind deja puse în plată, sau urmând să fie puse în plată, începând cu luna mai 2023, se arată în comunicatul de presă.

