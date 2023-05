Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, va cânta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis în direct de televiziunea națională începând cu ora 22.00.

Publicul din România poate vota artistul preferat din a doua semifinală prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,00 Euro+TVA/ SMS primit plus 0,05 Euro+TVA/ SMS trimis). Fanii din ţările care participă în a doua semifinală la Eurovision 2023 îl pot vota pe Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, pe 11 mai, indicativul artistului fiind 03, relatează Digi24.

„Abia aştept să urc pe scenă, energia mea e la cote maxime şi sunt entuziasmat să arăt întregii lumi un show care se focusează pe valoarea artistică a melodiei. Încurajez pe toţi românii de pretutindeni să voteze cu sufletul pentru tinereţe, pentru o piesă altfel, cu spirit liber, cu dragoste şi cu energie de Rock’N’Roll! Va fi şi emoţionant, şi exploziv simultan. Vă mulţumesc din suflet pentru toată susţinerea. Votati indicativul 03 la numărul afişat pe ecran. Multă dragoste! Make love not war. Give peace a chance!”, a declarat Theodor Andrei.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

