O fetiță în vârstă de 11 ani, diagnosticată ciu autism, are un coeficient de inteligență mai mare decât al lui Albert Einstein. Copila, din Ciudad de Mexico, considerată un adevărat geniu, își dorește să ajungă la NASA.

Adhara Pérez Sánchez, din Ciudad de Mexico, are IQ-ul de 162, mai mare decât cel al lui Albert Einstein și al lui Stephen Hawking, de 160, în ciuda faptului că suferă de autism, scrie digi-world.tv.

Chiar dacă este considerată un adevărat geniu, fetița, care a crescut în cartierul sărac Tláhauc din Ciudad de Mexico, a fost adesea hărțuită la școală pentru că a fost diagnosticată cu autism. „Profesorii nu erau foarte empatici. A început să se excludă, nu voia să se joace cu colegii ei, se simțea ciudată, diferită. Putea să meargă la școală pentru o vreme, dar apoi nu mai putea, adormea, nu mai voia să facă lucruri. Era foarte deprimată, oamenii nu aveau empatie, făceau glume pe seama ei”, a mărturisit mama fetiței.

Pentru a o ajuta să depășească aceste momente delicate, mama ei a dus-o la terapie, iar ulterior a fost înscrisă la Center for Attention to Talent (CEDAT), acolo unde i s-a confirmat că are un IQ de 162. Ba mai mult, Adhara se mândrește deja cu o diplomă de licență în ingineria sistemelor de la Universitatea CNCI și în prezent studiază un program de masterat în matematică la Universitatea Tehnologică din Mexic, potrivit Daily Mail.

Adhara speră ca într-o zi să ajungă în vizorul NASA și visează să exploreze planeta Marte. De asemenea, ea lucrează pentru a-și termina testele ce îi vor permite să facă zboruri cu oameni la bord prin intermediul unei agenții ce are legături cu NASA și care sprijină tinerii oameni de știință. Când va trece aceste teste, Adhara va avea în jur de 17 ani și va fi prima persoană diagnosticată cu autism care va zbura, potrivit Marie Claire Mexico.

