În ultima perioadă, în Sibiu au apărut mai multe sesizări legate de apariția urșilor pe străzile orașului. Cea mai recentă sesizare a fost la aeroport, de unde ursul a dispărut fără urme.

Problema urșilor care ajung la casele oamenilor se pare că este des întâlnită doar în oraș, comunele din județ nefiind afectate. La Avrig și Rășinari astfel de cazuri sunt foarte rare, aproape spre deloc. „Noi nu avem semnalate cazuri. Anul trecut au fost ceva probleme, dar anul acesta nu avem. Când au fost probleme s-a dus poliția locală acolo și au monitorizat o perioadă, a venit jandarmeria, dar nu a mai apărut. Sunt foarte sporadici la noi, chiar dacă avem Valea Avrigului” ne-a spus Adrian david, primarul din Avrig.

Nici în Poplaca nu au fost făcute sesizări, singurul caz fiind în zona Păltiniș. „La noi în localitate nu avem cazuri, dar au apărut la Păltiniș, la Arena Platoș. Am luat măsuri, am făcut și contract, ne-am făcut și echipa, dar până ne sună între noi și până ne adunăm și cu Mediu și cu Jandarmerie, cu Asociația de Vânătoare și cu primari, mai facem și o jumătate de oră până în Păltiniș, e în regulă totul. La noi în localitate nu au fost sesizări. În urmă cu câțiva ani a fost la un cetățean ce deține oi, dar de atunci nu am mai avut probleme” ne-a spus Vasile Budin, primarul din Poplaca.

Goane de împingere, soluție pentru urși

La Gura Râului, urșii erau o problemă frecventă acum câțiva ani, însă după eforturi depuse de autorități, aceștia au devenit istorie. Cu ajutorul Asociație de Vânători, au fost realizate mai multe goane de împingere, care se pare că au dat rezultate pozitive.

„Acum un an sau doi am avut ceva probleme, dar de atunci nu am mai avut situați. Nu am mai avut sesizări și nici nu am mai văzut vreunul. În jurul satului mai sunt garduri electrice pentru pășunatul vitelor și probabil și din această cauză. În zonă, în apropierea satului nu am auzit și nu am primit sesizare. Atunci când am avut probleme, anul trecut sau acum doi ani, am vorbit cu Asociația de Vânătoare au făcut mai multe goane de împingere și de atunci nu am mai avut sesizări. La noi în zona de munte ne așteptăm, dar uite că nu au mai apărut” ne-a spus Călin Gheorghe, primarul din Gura Râului.

