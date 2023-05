Directorul Direcției Silvice, Ilie Troancă, a vorbit despre cauzele apariției frecvente a urșilor în oraș. După spusele acestuia, ursul a ajuns în Sibiu din cauza suprapopulării și nu este un caz izolat, ci este o „normalitate”.

În ultimele 24 de ore au fost surprinși doi urși „patrulând” prin orașul Sibiu, unul dintre ei miercuri în jurul orei patru dimineața în cartierul Ștrand, iar un altul în zona Aeroportului Sibiu joi dimineața. Directorul Direcției Silvice nu este surprins de venirea urșilor în oraș, având în vedere numărul crescut al acestora, lupta pentru existență primând.

„Consider că este o normalitate ca urșii să coboare în orașul Sibiu având în vedere suprapopularea speciei. Numărul urșilor din județ a ajuns la un nivel crescut pentru că se înmulțesc de atâția ani, iar omul nu a luat nici o măsură în acest sens. Efectivele optime sunt depășite din cauza factorilor ecologici și condițiilor de viață. La orice specie este vorba despre lupta pentru existență, iar la un moment dat omul trebuie să intervină pentru că este interesul nostru să menținem nivelul optim. Selecția se face și în mod natural și numărul urșilor, și nu doar a lor, crește până la un anumit prag după care stagnează și după descrește. S-a renunțat la împușcarea urșilor, prin urmare am depășit nivelul optim” spune directorul Direcției Silvice, Ilie Troancă.

Nu este prima dată când un urs ajunge în orașul Sibiu, anul acesta. În februarie, un alt urs a fost văzut în cartierul Gușterița.(DETALII AICI)

După cazul respectiv, reprezentantul AJVPS, Alexandru Mareș, a explicat care sunt motivele pentru care urșii vin în oraș. Alexandru Mareș transmitea pentru Ora de Sibiu că principala cauză a apariției urșilor în apropierea orașelor, satelor și pe drumurile publice este ”suprapopularea” pădurilor cu urși, din cauza înmulțirii necontrolate a speciei. În 2016, în România ar fi existat 6000 de urși dintre care 3000 de femele care ar fi dat naștere la o medie de 2 pui, rezultând un număr de 6000 de pui dintre care supraviețuiesc cel puțin 5000, după spusele reprezentantului AJVPS Sibiu. (DETALII AICI)

„Până acum șase ani când vânătoarea era deschisă nu aveam așa probleme, dar aveam cea mai viguroasă populație de urși din Europa. În 2016 s-au dat directivele prin care ursul, râsul și pisica sălbatică se vânează doar în condiții speciale. Din această cauză auzim de tot mai mulți urși loviți de mașini sau de urși care fac pagube. Urșii pe care îi vedem pe Transfăgărășan sau de care auzim că fac pagube în gospodării sunt cei care nu-și mai găsesc locul în mediul lor natural, din cauză că pe teritoriul lor au venit alți urși mai puternici decât ei. Ursul este un animal teritorial”, transmitea pentru Ora de Sibiu Alexandru Mareș, reprezentant al AJVPS Sibiu.

Mareș consideră că în această situație vânarea urșilor are un rol important, atâta timp cât se păstrează echilibrului cinegetic. „În lanțul lui trofic, ursul nu are prădători. Pe înțelesul tuturor, nu are cine să îl mănânce sau să îl omoare. Din acest motiv, la urși nu mai există un echilibru”, declara reprezentantul AJVPS pentru Ora de Sibiu.

