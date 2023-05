Aflat la cel de-al patrulea sezon la CSU Sibiu, Aurelian Gavriloaia (22 ani) speră să termine actualul campionat cu o medalie la bronz la gât.

CSU Sibiu pleacă vineri spre București, acolo unde sâmbătă dispută primul joc din seria cu Rapid București, contând pentru finala mică a Ligii Naționale de baschet masculin. Galben-albaștrii au avut un sezon foarte bun și după un start ezitant, s-au calificat în Top 10, unde au terminat pe poziția a cincea a clasamentului. În seria dramatică din sferturi, CSU Sibiu a evoluat excelent în fața lui CSO Voluntari și s-a impus cu 3-2, revenind în semifinalele campionatului după patru ani. În penultimul act, CSM Oradea a fost mult prea puternică și a profitat de problemele de lot ale Sibiului, câștigând cu 3-0.

Gavriloaia este la al patrulea sezon cu BC CSU Sibiu, revenind în vară după un an petrecut la Craiova. Aurelian a împlinit 22 de ani, măsoară 1.96 metri și este un jucător care poate acoperi pozițiile 2-3.

Jucătorul de la CSU a vorbit în exclusivitate cu Ora de Sibiu despre seria din finala mică cu Rapid București, care poate aduce o medalie pe malul Cibinului după patru ani.

Cum vezi finala mică cu Rapid?

Aurelian Gavriloaia: Finala mică, contra Rapidului, reprezintă ultimul test al sezonului pentru noi. Rapid București este o echipă puternică, a arătat-o inclusiv în semifinale, când a reușit să învingă o dată Clujul și în același timp la începutul stagiunii plecau cu pretenții mai mari decât noi. Cu siguranță nu o să fie ușor, dar am ajuns până aici și ne dorim să încheiem sezonul cu un rezultat pozitiv

Care crezi că sunt șansele Sibiului în această serie?

Aurelian Gavriloaia: Ca de fiecare dată până acum în play-off, plecăm cu șansa a doua, adversarul având avantajul terenului propriu. Credem însă șansa noastră de a ieși învingători din această finală mică, mai ales că am reușit să răsturnăm o dată calculele hârtiei în acest postsezon.

Ce crezi că poate face diferența în duelul cu Rapid?

Aurelian Gavriloaia: Cred că diferența poate fi făcută de apărarea noastră. Dacă vom reuși să punem în practică defensiva pe care ne-o dorim, acest lucru ne va da energie în ofensivă și ne va fi mai ușor să impunem jocul.

Cum ai descrie acest sezon?

Aurelian Gavriloaia: Am avut un start mai greu de sezon, dar important a fost că nu ne-am pierdut încrederea. Ușor, ușor am progresat și așa am ajuns acolo unde ne doream. Sezonul nu este încheiat și nu ne gândim decât să le oferim suporterilor noștri încă un motiv de bucurie

”În premieră, am jucat mult la poziția 4”

Cum a fost sezonul pentru tine, strict uitându-te la jucătorul Aurelian Gavriloaia?

Aurelian Gavriloaia: Pentru mine, acest sezon a adus o premieră și anume faptul că am jucat mult la poziția 4. Am încercat de fiecare dată să dau totul pentru a-mi ajuta echipa și cred că în acest fel am reușit și eu să-mi cresc nivelul.

Ce amintiri ai din sezonul 2019?

Aurelian Gavriloaia: Am multe amintiri frumoase din acel sezon, majoritatea legate de câștigarea Cupei României. Sincer, acum mă gândesc să am și mai multe momente memorabile alături de CSU.

PROGRAM FINALĂ MICĂ:

Meciul 1: CS Rapid București – BC CSU Sibiu – sâmbătă, 13 mai, ora 18:30, FRB TV

CS Rapid București – BC CSU Sibiu – sâmbătă, 13 mai, ora 18:30, FRB TV Meciul 2: CS Rapid București – BC CSU Sibiu – luni, 15 mai, ora 20:00, Digi Sport 2, FRB TV

CS Rapid București – BC CSU Sibiu – luni, 15 mai, ora 20:00, Digi Sport 2, FRB TV Meciul 3: BC CSU Sibiu – CS Rapid București – joi, 18 mai, ora 20:00, Digi Sport, FRB TV

BC CSU Sibiu – CS Rapid București – joi, 18 mai, ora 20:00, Digi Sport, FRB TV Meciul 4 (dacă este nevoie): BC CSU Sibiu – CS Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV

BC CSU Sibiu – CS Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV Meciul 5 (dacă este nevoie): CS Rapid București – BC CSU Sibiu – marți, 23 mai, FRB TV

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News