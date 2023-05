Muzeul ASTRA, instituție ale cărei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, găzduiește sâmbătă, 13 mai 2023, evenimentul Noaptea Muzeelor, ediția a XIX-a.

Tema abordată în ediția din acest an va fi ,,Muzeele, sustenabilitatea si starea de bine”. În acest scop, la Muzeul ASTRA vor fi organizate 15 ghidaje, 9 ateliere meșteșugărești interactive, 7 ateliere educaționale creative, 5 expoziții, un concert Damian&Brothers și sesiuni DJ ținute de Kosta& Funkydrop pe scena de pe lac. Activitățile din program sunt cuprinse între orele 18:00 – 00:30. Momentul este unul foarte important în istoria Muzeului ASTRA, fiindcă va fi lansat noul brand și noua identitate vizuală a instituției.

,,Încă din perioada neolitică arta decorativă documentată pe teritoriul de astăzi al României, prezintă o varietate de ornamente și simboluri, perpetuată până în zilele noastre. Fie că vorbim de motivele geometrice reprezentate de triunghi asociat cu dintele de lup, sau motivul fierăstrăului, al undelor de apă și nu numai, fie că ne referim torsadă (funie, frânghie), relația cu infinitul sau divinitatea, dorința umană de evoluție și apropiere de formele / ființele superioare, asumate apoi în precreștinism și creștinism, toate sunt trăiri și reprezentări ale frumosului prezentate în sau pe obiectele de uz casnic și și de ceremonial. Răspândirea acestor forme decorative o întâlnim atât pe elementele din lemn ale gospodăriei, ușa și poarta de acces în casă și în gospodărie, ferestrele caselor, tocul ușii de intrare în casă, coada lingurii din lemn, mobilierul incizat folosit pentru depozitarea alimentelor de bază, lavița de șezut, patul de dormit, crucea de lemn sau rama icoanelor, cât și pe obiectele din ceramică și textile. Practic, nu ne raportăm doar la specificitatea românească ci și la arta decorativă și crezul arhaic al celorlalte etnii din România, fie că vorbim de sași, maghiari, turci, lipoveni, ucraineni, evrei, tătari, sârbi croați, pemi sau romi. Atât dintele de lup cât și torsada se regăsesc sub diverse forme, rolul lor protector era crezut în profunzime atât de meșterul creator cât și de familia care comanda aceste decorațiuni. Când un popor trăiește „sub semnul lupului” (apud. Mircea Eliade) este de așteptat ca acest animal să ocupe un loc privilegiat în sistemul său de reprezentări. Sintetizând, am decis ca elementele de logo / brand al Muzeului ASTRA, continuatorul de drept al Muzeului Asociațiunii și noua misiune asumată pe termen mediu și lung, să transmită mesajul de asumare a rolului de mediator, comunicator și leader în educarea societății în ceea ce privește multiculturalismului, păstrarea valorilor identitare și transmiterea de soluții pentru a răspunde noilor provocări generate de schimbările climatice, tranziția verde și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale prin adaptarea la nevoile actuale a patrimoniului cultural administrat vremelnic de noi! Avem argumente că noi, Muzeul ASTRA, suntem în măsură să fim locomotiva muzeografiei din România și exemplul de bună practică prin care un muzeu nu este doar depozitar de patrimoniu ci și generator de dezvoltare sustenabilă valorizând resursele patrimoniale materiale și imateriale! Reteaua Națională a Muzeelor din România gestionează programul Nopții Muzeelor. Anul acesta avem un record absolut, fiind înscrise 192 de muzee din țară, 34 din București, 14 din Republica Moldova. Fiecare entitate muzeală are propriul program, oferta viind variată și de maximă calitate. Prin acest fapt noi, muzeele din România arătăm respectul pe care îl oferim publicului vizitator, mai ales că intrarea este liberă, neprecupețind nici un efort, alocând resurse financiare și umane, mai mult umane, ca programul să fie foarte interactiv și gustat de toate categoriile de public. Muzeele contează! Sperăm ca factorii decizionali de la nivel central și nu numai să înțeleagă importanța de netăgăduit a evenimentul, iar în viitor să fie introdusă pe lista programelor strategice asumate la nivel guvernamental.” !”, a declarat Ciprian Ștefan, manager Muzeul ASTRA.

În intervalul mai sus menționat, intrarea pentru vizitatori va fi liberă pe cele două intrări principale (intrarea nr.1 – Pavilionul Muzeal Multicultural + intrarea nr.2 – Hanul din Tulgheș) din Muzeul ASTRA, dar și în Muzeul Țării Secașelor din Miercurea Sibiului și la Centrul Cultural Memorial ”Dr. Gheorghe Telea-Bologa” din Nou Român, unități ale Muzeului ASTRA, însă între orele 18-22.

