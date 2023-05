România a ratat calificarea în finala Eurovision, iar cântărețul român Theodor Andrei a fost criticat la final de către jurnaliștii britanici. Finalistele sunt Polonia, Australia, Armenia, Slovenia, Belgia, Austria, Lituania, Albania, Cipru și Estonia.

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a cântat în această seară, în a doua semifinală a concursului. Jurnaliștii BBC au fost mirați de punerea în scenă a piesei „D.G.T. (Off and On)” și au comentat-o ironic.

„Este o scenă neobișnuită: îl vezi pe cântărețul român Theodor Andrei întins pe podea, cu chitara între picioare, într-o mare de roșu. Fundalul se schimbă apoi în șuvoaie de lavă”. Andrei poartă „un alt costum roz, dar de data aceasta cu pantaloni scurți (nu ne-am dat seama că sunt la modă)”, scriu jurnaliștii britanici. „Apare o femeie uriașă, asemănătoare unei păpuși, pe ecranul din fundal, care apoi aleargă pe scenă într-un costum mulat auriu și îl unge cu vopsea neagră pe piept. Sperăm să le iasă”, mai scrie BBC, relatează Digi24.

Theodor not only bringing rock, but also lava to the Second Semi-Final! 🇷🇴 #Eurovision pic.twitter.com/yecmCdo3jY