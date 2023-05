Spitalul Județean Sibiu s-a alăturat spitalelor județene din țară în care accidentul vasculat ischemic este tratat printr-o metodă nouă numită trombectomie mecanică. În țară mai există doar 4 spitale județene care folosesc acest tratament.

Într-o conferință de presă susținută vineri, 12 mai, la Sibiu, președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a transmis faptul că pacienții care suferă de AVC ischemic beneficiază de un tratament nou la Sibiu. „Spitalul Județean Sibiu a ajuns să se alăture celor doar 4 spitale județene din țară în care accidentul vascular ischemic este tratat printr-o metodă nouă numită trombectomie mecanică. Vă voi arăta pași pe care de-a lungul anilor Spitalul Județean Sibiu i-a făcut pentru a ajunge de la aspirină la trombectomie mecanică în tratamentul accidentului vasculat ischemic” a transmis aceasta.

Primul pas, tratamentul cu tromboliză

Pentru a se ajunge la acest demers, au fost parcurși mai mulți pași. Primul a constat în tratarea cu tromboliză, care a necesitat anumite cheltuieli ce au adus diverse controverse. „Totul a pornit de la un specialist dedicat din Spitalul Județean, mă refer la domnul doctor Grosu, director medical la acel moment al Spitalului, care mi-a prezentat acest specialist din Franța, doamna doctor Mănișor și care mi-au făcut o prezentare a felului în care pacienții cu AVC ischemic pot să fie salvați. Atunci împreună cu acești oameni am făcut o strategie și am pornit pas cu pas. Am început cu tratamentul cu tromboliză care necesita mai puține cheltuieli financiare la acel moment. A fost nevoie să facem linii de garde suplimentare, au fost supărări în rândul celor de la care a trebuit să tăiem linii de gardă, inclusiv amenințări cu demisia, însă ne-am ținut de acest parcurs pentru că am considerat că atâta timp cât măcar o viață pe an am putea să salva dintre cea a pacienților care suferă de această afecțiune este un pas care merită orice plată pentru oricâte linii de gardă ar fi fost nevoie. Și am ajuns să avem rezultate bune în acest sens” a spsu Daniela Cîmpean.

Următorul pas a fost tratarea pacienților cu trombectomie mecanică. „Pentru asta pe lângă un laborator dotat care necesita sume importante, aveam nevoie de pregătirea echipei de specialiști și a început acea pregătire. Domnul doctor Grosu, împreună cu doamna doctor Mănișor au identificat medici tineri care au acceptat să fie școlarizați la Strasbourg. Unii au suportat modul de viață și presiunea pe care astfel de intervenții pe creier o presupune, alții nu au suportat. Cei care au suportat au rămas și fac parte din echipa medicală pregătită și care a început să facă astfel de intervenții” a mai spus sursa citată.

Accidentul vasculat, prima cauză de invaliditate

Accidentele vasculare cerebrale reprezintă a treia cauză de mortalitate, a doua cauză de demență și prima cauză de invaliditate în țările dezvoltate. Statisticile cele mai noi arată că în România sunt raportate 65000 cazuri noi de AVC pe an (178 cazuri/zi), iar 75% din pacienții care au prezentat un AVC rămân cu sechele: 30% necesită asistență la mers; 26% necesită asistență zilnică; 26% au nevoie de îngrijire pe termen lung; o treime suferă de depresie, la fel și cei care-i îngrijesc.

Până în anii 90, tratamentul AVC ischemice s-a rezumat la prevenția secundară (ASPIRINĂ, care reduce riscul de a face un nou AVC). Din 2003 se realizează un tratament pe cale intravenoasă cu Actilyse (substanță care permite dizolvarea cheagurilor din arterele cerebrale „înfundate”, care produc AVC-ul). Din păcate, acest tratament este aplicabil doar în primele patru ore și jumătate de la apariția paraliziei și este eficace doar la o mică parte din pacienți (un pacient din 7). În Spitalul Județean din Sibiu se efectuează tromboliza intravenoasă cu Actilyse din 2019 (aproximativ 100 de pacienți pe an). Această tehnică se realizează cu o foarte bună eficiență, SCJU Sibiu fiind premiat în trei ani de către Organizația Europeană de Stroke (ESO) cu Medalia de aur.

Din 2013 a apărut o nouă tehnică, numită ”TROMBECTOMIE MECANICĂ”, ce permite scoaterea cheagurilor din vasele „înfundate”. Această tehnică se poate efectua în primele 6 ore pentru majoritatea pacienților și, pentru unii pacienți, până la 24 de ore de la debutul simptomelor. Trombectomia este eficientă pentru un pacient din doi tratați. Din anul 2022, SCJU Sibiu dispune de un angiograf biplan (foarte performant) și o echipă medicală și paramedicală cu experiență în tratamentul AVC-ului ischemic. Echipa medicală a fost formată în Spitalul Universitar din Strasbourg (un medic cu experiență de peste 15 ani, un medic cu experiență de 2 ani și mai mulți rezidenți care sunt și în prezent în curs de formare în Franța).

În 6 luni au fost realizate 10 trombectomii cerebrale. Această tehnică a permis „desfundarea” arterelor la 90 % din cazuri. Ce vreau să subliniez că rezultatele sunt identice cu rezultatele Spitalului Universitar din Strasbourg. De aceste intervenții au avut acces pacienții care au avut debutul paraliziei la mai mult de 6 ore de la momentul prezentării la spital (și pentru pacienți care au ajuns mai târziu la spital) datorită accesului în urgență la RMN (premieră în România).

„La acest moment aceste intervenții, pentru că materialele sunt costisitoare, s-au făcut prin efortul financiar al SCJU Sibiu și, în mare măsură, a fondurilor obținute prin donații. Așteptăm cu mare interes ca Ministerul Sănătății să dea răspuns solicitării pe care Spitalul Județean a făcut-o la finalul anului trecut pentru a fi inclus în programului național AP-AVC, program care ne va permite ca aceste intervenții să le facem în baza unui program național și să nu mai depindem de fonduri proprii sau sponsorizări” a mai spus Daniela Cîmpean.

Realizarea TROMBECTOMIEI MECANICE necesită un platou tehnic complex de înaltă performantă. La Spitalul Județean avem angiograf biplan (1,5 milioane de euro), medici cu competență specială (peste 2 ani de pregătire specializată) și, de asemenea, materiale consumabile disponibile (3500-10000 euro/pacient). Aceste costuri sunt neglijabile în comparație cu costurile necesare pentru pacienții cu AVC care rămân cu sechele (între 8000 de euro/an – în caz de sechele ușoare – și 20000 de euro/an – în caz de sechele grave).

„Așadar, iată că, după un parcurs în care s-au urmărit o strategie pentru a se ajunge în acest moment în România, alături de București, Timișoara, Târgu Mureș și Suceava, ajunge Spitalul Județean din Sibiu care se înscrie în seria spitalelor care tratează și salvează pacienții afectați de AVC-ul ischemic printr-o metodă performantă preluată de către colegii din Spital. Aș vrea să fac o glumă, poate și să vă spun că iată că sunt situații în care trenul în sănătate nu numai de la Sibiu la Cluj, circulă și de la Cluj la Sibiu. Pentru că vreau să vă spun că din cei 10 pacienți tratați în aceste 6 luni, 4 sunt trimiși de medicii din Cluj la Spitalul Județean și vor mai fi și alții după ce vom accesa acest program, după ce vom avea suficientă finanțare pentru a intervenii pe toate cazurile care au nevoie de această intervenție” a mai spus sursa citată.

