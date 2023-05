FC Hermannstadt joacă sâmbătă, de la ora 14.30, la Ploiești, cu Petrolul, în penultima etapă din play-out-ul Superligii.

Echipa sibiană este scăpată de emoții, având șase puncte avans față de locurile de baraj. Antrenorul Marius Măldărășanu spune că regulamentul este interpretabil și se referă la criteriile de departajare în caz de egalitate de puncte la final de play-out și care nu au beneficiat de rotunjire, nefiind clar dacă apoi se iau în considerare jocurile directe din play-out sau cele din sezonul regular.

”Ne aflăm în fața unui meci foarte important. Din păcate, jocul trecut nu am reușit să ne asigurăm matematic menținerea, cu toate că a fost un meci destul de bun. Regulamentul este puțin interpretabil, ca să fim siguri, ne mai trebuie minim un punct, asta nu înseamnă că trebuie să mergem să jucăm la egal cu Petrolul, ne-ar fi greu, este o echipă bună, care joacă foarte bine acasă, în fața propriilor suporteri” crede fostul internațional. ”Găzarii” sunt pe primul loc din play-out, cu 34 de puncte, în timp ce sibienii sunt pe 10, cu 28 de puncte.

”Va trebui să dăm totul”

Tehnicianul care și-a dat acceptul să continue la Sibiu spune că Petrolul este redutabilă pe teren propriu. În sezonul regulat, sibienii au învins acasă cu 2-1. Prahovenii s-au revanșat în retur, când s-au impus cu 2-0. ”Petrolul are un stil de joc bazat pe tranziția pozitivă, va trebui să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în ultimul joc contra lor, în sezonul regular, știți bine ce s-a întâmplat și sper că am învățat din acele greșeli. Petrolul are liniște de două etape, și-a atins obiectivul și neavând presiune, se poate întâmpla fie să facă un meci foarte bun, fie să devină superficiali. Depinde de noi, avem nevoie ca atitudine să fim la fel ca meciul trecut și atunci cu siguranță vom aduce puncte de la Ploiești. Va trebui să dăm totul pentru minim punctul despre care vorbim cu două etape înainte” a mai spus Măldă.

”Va trebui să ne adaptăm la teren”

Nici gazonul de la Ploiești nu este unul care să ajute jocul de construcție, ci din contră, poate aduce surprize neplăcute. ”Va trebui să fim pregătiți, terenul nu este unul foarte bun, știm asta de la ultimul meci a nostru acolo, contra Chindiei, va trebui să ne adaptăm, știm că și jocul trecut al lor au câștigat pe niște greșeli și datorită terenului. Am pățit-o și noi cu Chindia cu Karlo, când au marcat, dar a fost ofsaid” a precizat Marius Măldărășanu.

Trei jucători incerți

Trei jucători sunt incerți pentru disputa de sâmbătă, de la Ploiești. Astfel, C. Popescu are probleme musculare, în timp ce Alhassan și Saeed au lovituri la gleznă. ”Ei trei sunt sunt semnul întrebării. Vom vedea ce vom decide la momentul respectiv” a anunțat șeful stafful tehnic. Un singur eșec au sibienii în play-out, este vorba de cel de la Arad. .

