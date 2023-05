După golul reușit sâmbătă, la Ploiești, atacantul lui FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a urcat pe locul 3 în topul marcatorilor, la egalitate cu Mailat și Alibec. Lideri sunt doi stranieri, Dugandzic (20 reușite) și Compagno (19 goluri).

După succesul de la Ploiești, scor 1-0, atacantul Sibiului a lăudat evoluția echipei sale, în special a defensivei. ”Ne bucurăm cu plecăm cu trei puncte și fără gol primit. Fundașii și-au făcut foarte bine treaba, chiar dacă ne apărăm cu toții, până la urmă, ei sunt în centrul acțiunii. Ne-am studiat adversarul, știam că se bazează pe minge lungă, multe centrări pe careu”.

Daniel Paraschiv spune că va pleca în vară, dacă va veni o ofertă tentantă pentru el și club. ”Ar fi o performanță pentru mine, indiferent dacă ies sau nu golgheterul român, mă bucur de ce am realizat. Deocamdată am contract aici, dacă va veni o ofertă bună pentru club și pentru mine, ne vom strânge mâna și ne vom vedea de drum. Cât timp am contract, sunt obligat să mă gândesc la echipa mea” a spus internaționalul.

”Mister a știut mereu cum să gestioneze vestiarul”

Faptul că antrenorul Marius Măldărășanu a semnat prelungirea contractului a contat mult, fiind un semn clar că la Sibiu se vrea performanță. ”A contat foarte mult, Mister este aici din Liga 2, a făcut o treabă excelentă în acest sezon, în care am fost nou promovată, am surprins pe toată lumea prin rezultate în acest sezon. Este un lucru bun că rămâne la echipă, noi ne-am bazat mai mult pe omogenitate decât pe valori individuale. Mister a știut cum să gestioneze vestiarul mereu, indiferent de problemele apărute, rămânerea lui este un semn bun pentru Hermannstadt”.

Vârful Sibiului a vorbit și despre depunctarea suferită în iarnă de echipă, care a afectat mult moralul. ”Nu ne-a mai afectat pe final de campionat, a trecut atâta timp, cred că evident era mult mai frumos să ne luptăm cu echipele de top. Asta a fost situația, jucătorii ne-am făcut treaba cu vârf și îndesat, dar nu a fost suficient” a mai spus Daniel Paraschiv.

