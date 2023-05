Antrenorul celor de la FC Hermannstadt, Marius Măldărăşanu este bucuros că echipa și-a atins obiectivul, menținerea în Superligă, la primul an după promovare. În penultima etapă din play-out, Sibiul a câștigat sâmbătă, 1-0 la Ploiești și este matematic rămasă în Liga 1.

”Ne-am atins obiectivul. A fost un an foarte greu, din toate punctele de vedere, dar cu atât este mai frumos. Am încercat să controlăm jocul, să avem posesie. Am avut câteva mişcări foarte bune pe atac, a lipsit poate doar ultima pasă sau sincronizarea între doi jucători. Se întâmplă. Important este că nu am făcut greşeli. Am tot făcut astfel de greşeli şi am fost taxaţi pe tabelă. Am avut o dinamică bună, suntem o echipă bună. Mă bucur că am întâlnit aceşti băieţi. Au fost foarte înţelegători pe parcursul celor doi ani, frumoşi, a fost foarte greu, dar de neuitat” a spus Măldărășanu la Orange Sport.

Tehnicianul a discutat și despre situația jucătorilor Under 21. ”În ultima perioadă, Popescu a fost Under-ul nostru. Oroian ne-a ajutat la începutul campionatului, dar a avut o scădere de formă. A ieşit la rampă Popescu, îl avem şi pe Dragoş Iancu. Mă bucur că Oroian a avut un aport consistent sâmbătă, chiar dacă s-a văzut că neavând meciuri în picioare, ritmul a fost unul mai scăzut pentru el”.

Golgheterul Daniel Paraschiv a punctat și la Ploiești și a ajuns la 14 goluri. ”Mă bucur pentru Paraschiv. Că a ajuns la 14 goluri, puteau fi mult mai multe. Până la urmă, am fost alături de el cu toţii, în momentele lui mai dificile. A existat, la un moment dat, o presiune pe el, pe care a resimţit-o şi nu a mai marcat câteva etape”.

”La anul, cu un loc mai sus decât acum”

Fostul rapidist a anunțat că, sezonul viitor, FC Hermannstadt va avea ca obiectiv o clasare mai bună decât cea reușită la finalul acestei stagiuni. Sibiul poate termina mai sus de locul 10, dacă câștigă ultima etapă, cu U Cluj. ”Mai avem un meci şi îl vom trata serios, chiar dacă ne-am îndeplinit obiectivul. Trebuie să respectăm fotbalul, să ne respectăm meseria. Vom juca foarte serios. Ne-am dori să terminăm cât mai sus. Chiar dacă am fost nou-promovată, am avut un parcurs bun şi puteam să facem o performanţă mare. Dar, obiectivul a fost menţinerea. La anul, trebuie să ne dorim să terminăm cu un loc mai sus decât sezonul precedent. Aşa ar fi normal”, a declarat Marius Măldărăşanu, la finalul partidei cu Petrolul.

”Mulțumesc conducerii că a avut răbdare cu mine”

Fostul internațional și-a pus semnătura pe un nou acord pentru doi ani și va continua la Sibiu. ”Discuţii au tot fost, încă din iarnă, însă situaţia era una care îmi permitea să mă gândesc la o eventuală prelungire sau o semnare cu o altă echipă. Exista riscul să nu semnez, dar m-am simţit dorit. Le mulţumesc că au avut răbdare cu mine. Ştiţi că nu există răbdare în fotbal şi primul care plăteşte este antrenorul. M-am simţit dorit. Chiar dacă s-au pierdut cele nouă puncte, lumea te judecă după clasament, dar m-am simţit susţinut şi a fost normal să avem continuitate” a încheiat Marius Măldărășanu.

