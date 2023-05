Pasionații de motociclism și nu numai sunt invitați, începând de duminică, la expoziția inedită „Sibiu Bike Show” ce are loc în centrul comercial Promenada Mall. Aici pot fi văzute mai multe motociclete personalizate, dar şi clasice, unele fiind construite de la zero.

Vernisajul Sibiu Bike Show de la Promenada Mall a avut loc duminică, de la ora 17:00, la care au fost prezenți, printre alții, doi pasionați de motociclete: Ovidiu Popârțan, organizatorul Transilvania Tattoo Expo și Andy Fazekas, unul din organizatorii Red Bull Romaniacs.

Sibiu Bike Show Promenada Mall are loc în avanpremiera Transilvania Tattoo Expo, convenţia internaţională de tatuaje de la Sibiu, ajunsă la ediţia a 11-a, la care sunt aşteptaţi artişti de pe trei continente.

„Motociclismul are multe valenţe, poate fi un simplu mijloc de transport în viața de zi cu zi sau te poate purta in călătoria vieții in jurul planetei. Poate fi un obiect de colecție sau o unealta de lucru Motociclismul poate fi un sport care să îți ofere senzații de neînchipuit si să îți ridice adrenalina la cote maxime sau îți poate reprezenta prin formă si accesorii, personalitatea şi stilul. Motociclismul este un fenomen complex care pentru mulți devine un mod de viaţă. La eveniment sunt expuse motociclete unice, construite de la zero sau restaurate, customizate, transformate şi accesorizate de oameni pasionaţi, entuziaști, fanatici dedicați armăsarilor din oțel, care au reușit prin multă muncă, perseverenţă şi pasiune dusă la extrem, să reînvie din mormane de fier vechi motociclete clasice care au scris istoria la vremea lor sau să transforme motociclete de serie in adevărate bijuterii pe două roţi sau chiar să construiască de la zero motocicleta visată”, a declarat organizatorul Transilvania Tattoo Expo, artistul Ovidiu Popârţan, pasionat de motociclism.

Vizitatorii au ocazia nu doar să afle povestea motocicletelor expuse, dar şi să voteze motocicleta favorite pe pagina de Facebook a evenimentului. Premierea va avea loc la Transilvania Tattoo Expo, care va avea loc în zilele de 26, 27 şi 28 mai la Sala Thalia.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News