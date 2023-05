Muzeul Național Brukenthal a deschis spre vizitare, de Noaptea Muzeelor, patru spații dintre care două au fost vedetele proiectului, și anume Sala cu frescă din Piața Mică și Sinagoga Mare din Sibiu. Vizitatorii au vizitat și Muzeul Cinegetic „August von Spiess” și Muzeul de Artă Contemporană. Palatul Brukenthal a fost închis în acest an, decizie care i-a deranjat pe mai mulți sibieni. Directorul muzeului spune însă că, în curând, va urma evenimentul „Brukenthal Night Tour”, iar sibienii vor putea vizita spațiul din Piața Mare, gratuit, pe timpul nopții.

Peste 27.000 de vizitatori au participat la acest proiect, dintre care peste 12.000 au dorit să viziteze Sinagoga mare din Sibiu, un spațiu mai puțin cunoscut.

În cadrul Muzeului Cinegetic „August von Spiess” vizitatorii au intrat în lumea trofeelor de vânătoare și a literaturii de specialitate prin expoziția dedicată lui Ionel Pop. La Muzeul de Artă Contemporană au fost vizitate expoziția temporară „6 artiști clujeni” și depozitul vizitabil de artă contemporană.

În cadrul Sinagogii mari din Sibiu a fost organizată expoziția „În cuvintele prorocilor: istoria comunității evreiești din Sibiu”, parte din proiectul „Cultură în multe culori”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Accesul a fost liber însă cei care au dorit au putut contribui cu donații în vederea conservării monumentului.

„Așa cum am anunțat, Muzeul Național Brukenthal a dorit ca în acest an să participe la acest proiect Noaptea Muzeelor cu 4 spații. Trei spații sunt deținute de Muzeu, iar Sinagoga Mare a fost deschisă la inițiativa mea personală în acord cu dl. Tiberiu Baruch președintele Comunității Evreiești din Sibiu. Împreună cu echipa Muzeului am dorit ca în acest proiect important – Noaptea Muzeelor să promovăm și alte muzee care sunt în componența Muzeului Național Brukenthal. Din păcate, puțină lume știe că nu doar Palatul Brukenthal din Piața Mare este Muzeul Național Brukenthal. Pe lângă Palatul Brukenthal mai există alte muzee care fac parte din această instituție culturală importantă. Așadar anul acest am dorit să promovăm Muzeul Cinegetic „August von Spiess”. Este un muzeu ce se află pe str. Școala de înot și care are o colecție impresionantă de vânătoare. Este primul muzeu de acest profil deschis pe teritoriul României, deschis în 1966 și poartă numele uneia dintre personalitățile importante ale orașului Sibiu – colonelul August von Spiess, vânător al Casei Regale a României în timpul regelui Ferdinand I. La fel, am considerat oportun ca Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu să fie deschis la Noaptea Muzeelor. Se vorbește despre importanța și promovarea artei contemporane la nivel local și național. Am deschis depozitul vizitabil, unde sunt expuse câteva sute de lucrări de artă contemporană, sculptură și pictură, iar la parter a putut fi vizitată o expoziție extrem de interesantă cu lucrări semnate de 6 artiști plastici clujeni, cadre didactice la Universitatea de Artă din Cluj Napoca. Alături de aceste două muzee care sunt parte a Muzeului Național Brukenthal, am deschis și spațiul nostru din Piața Mică, nr. 11, spațiu cunoscut ca Sala cu frescă. Mulțumesc doamnei primar Astrid Cora Fodor și Primăriei Municipiului Sibiu că ne-a ajutat la acest spațiu cu lucrurile organizatorice. Sala cu frescă din Sibiu este una dintre comorile necunoscute ale Sibiului! Cuprinde picturi murale de valoare inestimabilă înfăţişând scene biblice, alegorice şi o scenă de vânătoare datată 1631; blazon din stucatură policromă de pe tavanul boltit este datat 1694. În trecut s-au făcut demersuri pentru ca acest spațiu să nu mai fie deținut de muzeu, însă de la venirea mea la conducerea Muzeului am oprit acest demers și Sala cu Frescă va avea un program vizitabil iar în cadrul FITS va găzdui și o expoziție temporară. O surpriză și o bucurie a acestui proiect Noaptea Muzeelor la Sibiu a fost deschiderea Sinagogii Mari din Sibiu. Cunosc bine spațiul și la fel de bine cunosc și că foarte mulți sibieni nu au intrat niciodată în Sinagoga Mare, fără să mai vorbim de turiști. Pe lângă acest considerent Muzeul Național Brukenthal desfășoară în această perioadă un amplu proiect cultural intitulat „Cultură în multe culori”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, în cadrul căruia vom aduce în actualitatea comunitățile din Sibiu. Comunitatea evreiească din Sibiu a avut deja organizată o expoziție în Sinagogă și vor mai urma și alte programe. Așadar, Muzeul Național Brukenthal a inițiat și organizat deschiderea Sinagogii din Sibiu. Am semnat un acord de colaborare cu Comunitatea Evreiească din Sibiu, și am organizat vizitarea acestui spațiu extraordinar. Muzeul Național Brukenthal este o instituție care trebuie să fie implicată și mai mult în viața comunității locale. Avem legături și colaborări importante cu mediul international, marile muzee și instituții de cercetare cunosc valoroasa colecție a Muzeului, însă avem și datoria de a ne implica activ în viața Sibiului. Avem energie, inițiative și personal dedicat să putem să facilităm și deschiderea altor spații și să promovăm istoria și cultura locală. În trecut, în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu am lucrat la realizarea expoziției din Turnurile de pe strada Cetății. În ceea ce privește Sinagoga Mare, aceasta este des folosită de Teatrul Național Radu Stanca, pentru diferite spectacole. Noi vom face demersurile necesare către Comunitatea Evreiască din Sibiu și Comunitatea Evreiască din România și ne arătăm disponibili să preluăm într-o manieră de custodie acest spațiu, să îl facem vizitabil, cu un program bine stabilit, și periodic să avem vizite ghidate, o expoziție a istoriei comunității evreiești dar și un spațiu în care se pot face diferite expoziții temporare și alte activități. Așteptăm să vedem cum decurg discuțiile și care va fi disponibilitatea membrilor comunității evreiești din Sibiu. Sinagoga există în Sibiu și poate să fie un punct turistic important dacă se știe cum să se pună în valoare și ce strategie de marketing să fie folosită”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal.

Sibienii, dezamăgiți că Palatul Brukenthal a fost închis – Chituță: „Vom organiza proiectul Brukenthal Night Tour”

Mulți sibieni s-au declarat deranjați de faptul că Palatul Brukenthal din Piața Mare a fost închis de Noaptea Muzeelor. Directorul Alexandru Chituță spune că a luat această decizie pentru a face cunoscute și celelalte locații ale Muzeului Brukenthal.

„Consider că Noaptea Muzeelor la Muzeul Național Brukenthal a fost un proiect reușit. Celor care s-au arătat dezamăgiți că Palatul Brukenthal din Piața Mare a fost închis le aduc la cunoștință ca avem deja în derulare un program cu diferite zile în cursul anului când este deschis în mod gratuit Palatul. Cei care vor să viziteze seara acest spațiu dedicat artei europene și a artei românești vor avea ocazia în viitor când vom organiza un proiect intitulat sugestiv Brukenthal Night Tour.

Le mulțumesc colegilor Muzeului Național Brukenthal care s-au implicat pentru buna desfășurare a acestui program din acest an și pentru prezentările făcute vizitatorilor și Ministerului Culturii pentru sprijinul dat la buna organizare a acestui eveniment. Muzeul Național Brukenthal este singura instituție culturală din Sibiu aflată în subordinea Ministerului Culturii. Muzeul Național Brukenthal le mulțumește vizitatorilor pentru participarea la acest program, pentru înțelegere, pentru vizitarea într-o manieră extraordinară. Sper că lumea a fost mulțumită și pentru câteva ore s-au bucurat de artă, cultură, Istorie și spiritualitate. Anul acesta Muzeul Național Brukenthal va avea un program special de expoziții și evenimente, unele dintre ele fiind organizate cu instituții culturale din afara României, în premieră la Sibiu. Așadar urmăriți știrile despre viitoarele proiecte ale Muzeului Național Brukenthal”, a declarat Alexandru Constantin Chituță, managerul Muzeului Național Brukenthal.

