Cosmin Andrei Stoenică are 19 ani și a reușit să câștige peste 200 de mii de euro din mediul online. Totul a început de la dorința de a fi independent, la care s-au adăugat studiu și muncă, iar acum băiatul se poate bucura de banii pe care i-a obținut prin „Dropshipping”.

Andrei este din Sibiu și a absolvit Colegiul Național „Octavian Goga”, iar după ce a dat BAC-ul s-a implicat activ în afacerile din mediul online. „După ce am terminat cu BAC-ul, anul trecut, m-am apucat să mă informez despre mediul online. Tatăl meu mi-a dat 150 de euro, iar din acei bani am făcut prima investiție în primele 3 site-uri pe care le-am făcut, în primele 3 magazine online. Produsele pe care le-am vândut au fost niște sticluțe de parfum reîncărcabile, niște vape-uri, țigări electronice de unică folosință și niște carpete super absorbante.

Primii mei bani au fost undeva la 4 mii de euro. După, din cei 4 mii de euro, am dezvoltat alt magazin, mai profesional, de țigări electronice, vape-uri, până am ajuns undeva la 37 de mii de euro. Mai apoi am început investițiile în crypto, bursă și broking de unde am câștigat aproape la 100 de mii de euro” ne-a spus Andrei.

Ideea de a vinde vape-uri i-a venit lui Andrei după ce a văzut că prietena lui le cumpără frecvent din mall. Andrei este nefumător, dar i-a venit ideea de a transforma în afacere aceste obiecte a căutat furnizori și a dat drumul magazinului.

Lucru în mediul online mai mult pe timpul nopții

În afacerea pe care o are Andrei, totul se rezumă în cumpărarea și vânzarea de produse. „Totul constă într-un proces de intermediere din a cumpăra produse din China, de pe Aliexpress, Alibaba și de a le vinde la un preț mai scump din care iese un profit. La mine, profitul este undeva la peste 65%. De exemplu dacă un produs este 2 lei, eu îl vând undeva la 10 – 15 lei. Le cumpăr de pe Aliexpres mai ieftin și prin intermediul unor reclame de pe Instagram, TikTok, Facebook le vând. Termenul se numește Dropshipping” a spus Andrei.

O zi din viața sa începe dimineața când își verifică telefonul și se asigură că toate comenzile au ajuns la clienți. Engleza este foarte importantă în acest domeniu, iar relația cu clienții trebuie să fie una optimă, motiv pentru care, dacă apar probleme, Andrei le oferă clienților săi cupoane de reducere sau încă un produs pe lângă cel comandat. „Mă trezesc de dimineață, îmi verific tot timpul telefonul, fericit mereu crypto monedele, vânzările care s-au făcut peste noapte, după aceea deschid laptopul și mă uit la relația cu clienții să văd dacă au ajuns toate coletele, dacă există ceva probleme, după care am puțin timp liber pentru că eu lucrez în mare parte noaptea. Din cauza fusului orar nu pot să vorbesc cu chinezii, americanii ziua. Eu colaborez cu încă un american care este foarte mare în industrie, nu se compară cu ce am făcut eu. Petrec în fața laptopului undeva între 5 și 7 ore”, ne-a spus Andrei.

Va merge la facultate în Elveția

Visul lui Andrei a fost fost să devină om de afaceri, motiv pentru care începând de anul acesta va studia în Elveția. „Visul meu este să îmi fac o agenție de imobiliare. Vreau să mă bag un pic și pe mediul imobiliar. În Elveția o să mă duc pe business, management și marketing economic. Acolo este și tatăl meu de 25 de ani de asta am ales Elveția” a spus acesta.

În medie, în această afacere, într-o lună rea se pot face între 8 și 10 mii de euro și într-o lună foarte bună între 20 și 25 de mii. Părinții lui Andrei au fost puțin sceptici la început, dar totul s-a schimbat după ce acesta a trebuit să își facă SRL și a avut nevoie de ajutorul lor. „Tot nu le-a venit să creadă până nu au văzut ceva fizic în mână, până nu am cumpărat primul ceas. De când sunt mic mi-au plăcut ceasurile și am vrut să îmi cumpăr un ceas mai scump, dar am zis că totuși am numai 19 ani, mai bine îi fac un cadou tatălui meu. Așa că i-am cumpărat un ceas elvețian, un Rolex, și atunci și-au dat și ei seama de cum stau lucrurile. Prima mea plăcere cu adevărat a fost un ceas pentru tatăl meu” a spus Andrei.

Secretul este să fii consecvent

Andrei ne-a spus că cel mai greu moment a fost începutul, când a trebuit să facă aproape 20 de site-uri ca să „prindă” unul singur. „Cel mai nebunesc moment a fost când mi-am văzut bani în cont și am văzut că totul merge, mi-am dat seama că nu este nimic fake, că se pot face bani online. Consecvența este secretul pentru a câștiga bani. Trebuie să fii consecvent, să nu renunți la ideea ta și cumva trebuie să ai și o înclinație spre treaba asta. Trebuie să ai un pic de înclinație spre afaceri. Eu de când sunt mic am crescut în acest mediu, tatăl meu este un om de afaceri și m-a susținut de când eram mic și cumva am învățat unele secrete, mi-au intrat în subconștient și m-au modelat pe treaba asta.

Andrei și-a făcut și propriul curs prin care îi ajută pe oamenii să intre în mediul afacerilor online și să devină independenți financiar. „Am crezut că nu o să aibă un impact atât de mare. Eu avut 100 de locuri gratuite și în 25 de minute s-au ocupat toate. Acum, cursul meu costă undeva la 60 de lei, am scris toată experiența mea în el. Momentan este în engleză, o să vină și în română. L-am făcut în engleză pentru că mi se pare că dacă nu ști engleză în acest domeniu nu prea ai vreo șansă, engleza este necesară. Cursul meu este unul destul de scurt, are 24 de pagini PDF, un server pe discord unde oamenii fac meeting-uri cu mine, le pun produse săptămânal, care ar fi cele mai bune produse în viziunea mea, citate motivaționale. Este o metodă de a deveni copii independenți financiar. Dacă eu îl văd pe un copil din stânga mea că a devenit și el independent financiar, eu chiar mă bucur” a spus Andrei.

Profesorii nu au crezut că o să ia BAC-ul

Deși acum a reușit să se facă cunoscut și să își obțină singur banii, lui Andrei i-a fost greu în perioada liceului, când profesorii susțineau că nu o să reușească să ia nici BAC-ul. De asemenea, au existat multe persoane care au susținut că el nu va reuși în viața și va depinde de banii tatălui său. Cu toate acestea, în BAC a reușit să ia 8,17 și după a plecat pe propriul drum de afaceri.

„Am fost un copil foarte răsfățat, am avut tot timpul ce mi-a trebuit, cele mai noi telefoane, cele mai noi laptopuri, dar tot timpul toată lumea zicea că nu o să fac nimic în viață, că o să mă ajute tatăl meu toată viață, că nu o să fiu în stare să fac proprii mei bani. Așa mi s-a spus și la școală. Profesorii făceau pariuri că nu o să îmi iau BAC-ul. Pentru mine liceul nu a fost o plăcere. Toată lumea zicea că sunt răsfățat, că nu o să fac nimic în viață, că o să stric toți banii tatălui meu și am vrut cumva să demonstrez că acest lucru nu este adevărat” a spus Andrei.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News