După ce a cedat în primul meci din seria pentru medaliile de bronz din Liga Națională de baschet, 72-83 cu Rapid, CSU Sibiu încearcă să egaleze situația la general în al doilea joc, care se va disputa luni, 15 mai, de la ora 20.00.

Învinsă sâmbătă în primul joc din seria cu Rapid, 72-83, echipa pregătită de Tomas Rinkevicius nu vrea să revină cu tolba goală din Capitală.

Președinte al secției de baschet de la CSU Sibiu din anul 2015, Laurențiu Buduleci este convins că seria din finala mică se joacă în continuare, indiferent de rezultatul de luni seară, din al doilea meci al seriei, din Sala Rapid. ”Suntem în fața meciului doi al seriei din finala mică și deși scorul este 1-0 pentru Rapid, seria se joacă. Am crezut tot sezonul în șansa noastră și, deși am început mai greu, ne-am adaptat mereu, am învățat din greșeli, am făcut schimbările necesare și am ajuns aici. Știu că puțini ne vedeau jucând pentru bronz, noi însă am crezut și am muncit zi de zi, pentru a ajunge aici” a spus conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

”Adversarii vor avea o misiune grea la Sibiu”

Oficialul clubului BC CSU crede că unitatea grupului condus de Tomas Rinkevicius și chimia excelentă dintre jucători și staff va face diferența la finalul seriei contra Rapidului. ”Jucăm fiecare meci gândindu-ne la victorie și sunt sigur că băieții vor arata și luni acest lucru pe teren. Și luni, și joi, la Sibiu și mai departe. Suntem o echipă care crede în șansa noastră, o echipă unită, cu o chimie foarte bună, lucruri care au făcut mereu diferenta. Noi am venit dupa 9 zile de la ultimul meci, 9 zile în care am încercat să ne revenim după multe accidentări, cu jucători care au intrat în teren nerefăcuți 100%, dar motivați să își ajute colegii să facă tot posibilul pentru un rezultat bun. Avem toată încrederea în fiecare dintre jucătorii și membrii staff-ului nostru și stim sigur că, după meciul de luni, la duelurile de acasă, alături de suporterii noștri, adversarii vor avea o misiune grea!”

Meciul 1: Rapid București – CSU Sibiu 83-72

Rapid București – CSU Sibiu 83-72 Meciul 2: Rapid București – CSU Sibiu – luni, 15 mai, ora 20:00, Digi Sport 2, FRB TV

Rapid București – CSU Sibiu – luni, 15 mai, ora 20:00, Digi Sport 2, FRB TV Meciul 3: CSU Sibiu – Rapid București – joi, 18 mai, ora 20:00, Digi Sport, FRB TV

CSU Sibiu – Rapid București – joi, 18 mai, ora 20:00, Digi Sport, FRB TV Meciul 4 (dacă este nevoie): CSU Sibiu – Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV

CSU Sibiu – Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV Meciul 5 (dacă este nevoie): Rapid București – CSU Sibiu – marți, 23 mai, FRB TV

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News