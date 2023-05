Atacantul echipei FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv a fost ales în echipa ideală a etapei a 9-a din Superligă, care cuprinde jocurile de play-off și play-out și care este întocmită de către analiștii de la Liga Profesionistă de Fotbal.

Printre cei 11 jucători aleși se regăsește și internaționalul de la FC Hermannstadt, Daniel Paraschiv, care a contribuit decisiv la succesul din deplasare, 1-0 cu Petrolul Ploiești. Golgheterul Sibiului a marcat unicul gol al meciului de la Ploiești în minutul 60, transformând cu siguranță un penalty. Inițial, Para a mai avut o ocazie uriașă, când a reluat cu capul, în bară, din 6 metri.

”Daniel Paraschiv (FC Hermannstat / 24 de ani) – A marcat pentru a 14-a oară în acest sezon, golul său asigurându-le sibienilor o nouă victorie” este descrierea făcută atacantului pe siteul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Cu 14 goluri în actualul sezon al Superligii, Daniel Paraschiv este pe locul 3 în topul marcatorilor, la egalitate cu Alibec (Farul) și Mailat (Botoșani). Lider este Dugandzic (Rapid), cu 20 de reușite.

Daniel Paraschiv spune că va pleca în vară, dacă va veni o ofertă tentantă pentru el și club. ”Ar fi o performanță pentru mine, indiferent dacă ies sau nu golgheterul român, mă bucur de ce am realizat. Deocamdată am contract aici, dacă va veni o ofertă bună pentru club și pentru mine, ne vom strânge mâna și ne vom vedea de drum. Cât timp am contract, sunt obligat să mă gândesc la echipa mea” a spus internaționalul sibian.

