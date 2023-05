La începutul lunii mai, trei locuri de joacă destinate câinilor au fost deschise. Cele trei locuri de joacă pentru patrupede se află pe strada Maramureșului, pe Aleea Șelimbăr și pe strada Oașa și reprezintă un spațiu unde cățeii își pot consuma energia, fără a fi ținuți în lesă.

Pentru a afla care este părerea sibienilor despre cele trei locuri de joacă, luni, am mers la parcurile de pe strada Maramureșului, de pe Aleea Șelimbăr și la cel de pe strada Oașa. Dacă la locul de joacă de pe strada Oașa mai mulți căței se jucau în parc, la celelalte două am observat că stăpânii își plimbau patrupezii pe lângă parc. Din discuțiile avute cu persoanele care frecventează locul de joacă am înțeles că spațiul este puțin cam mic, însă inițiativa este apreciată de cei mai mulți.

„Este un loc închis unde cățeii se pot juca. Acum depinde și de numărul cățeilor, dar ca spațiu este destul de micuț. Dacă sunt căței mai mulți, este mai greu să îl stăpânești pe al tău. Este o inițiativă binevenită în orice cartier. Am văzut și în Ștrand și în alte locuri unde s-au făcut parcuri pentru căței. Noi suntem mulțumiți”, spune Luciana.

„Am așteptat din iarnă să se deschidă”

Luciana a venit la locul de joacă de pe strada Oașa cu bulldogul francez, Hugo. Aceasta a întâmpinat momente în care cățeii devin recalcitranți, însă acest lucru nu este o problemă, stăpânii găsind o soluție pentru a rezolva rapid problema. „Atunci unul dintre noi cedează. Pleacă stăpânul cu cățelul cel mai agresiv sau plecăm amândoi”, spune râzând Luciana.

Tot în parcul de pe strada Oașa am găsit-o și pe Beatrice care venise cu Luna, un cățel plin de energie. Tânăra spune că vine de trei ori pe zi în parc și că a așteptat deschiderea acestuia încă din iarnă. „Mi se pare o idee foarte bună. Am așteptat din iarnă să se deschidă, am făcut și sesizări pe site-ul primăriei. Am așteptat să se deschidă pentru că Luna este foarte energică și nu reușea să își consume energia în jurul blocului. Sper să nu fie copii aici care să strice parcul pentru că am mai văzut și copii fără câini”, spune Beatrice.

Denis, este un alt localnic care aduce cățelul în noul loc de joacă de pe strada Oașa. „Mi se pare o inițiativă ok, singura problemă este că al meu este timid, dar cred că este o idee bună pentru că în modul acesta își mai face și el prieteni. Nu mă așteptam ca locul de joacă să fie chiar atât de bine dotat”, spune Denis.

„E gol, goluț”

Spre deosebire despre parcul de pe strada Oașa, cel de pe Aleea Șelimbăr se vede că este mai puțin folosit, gazonul aflându-se într-o stare foarte bună. Și aici vin sibienii cu patrupezii la locul de joacă, însă într-un număr mult mai mic. Mulți preferă, totuși să îi plimbe pe lângă parc. Localnicii din zonă apreciază ideea, însă nu și locul unde a fost amplasat parcul.

„E gol, goluț. După-masa poate se mai adună doi, trei câini pentru că nu îi lasă stăpânul pentru că se mușcă. Acest parc de câini sau „hotel”, cum îi spune lumea, nu trebuia făcut aici, trebuia realizat puțin mai departe. Cine a gândit-o a gândit-o rău”, spune Radu Traian.

Locurile de joacă pentru câini, mult prea mici

Referitor la cel de-al treilea loc de joacă, aflat în cartierul Ștand, stăpânii patrupezilor preferă să îi plimbe pe pajiștea de lângă, fiind mai mult spațiu. Suprafața fiecărui parc este cuprinsă între 250 și 300 mp. „Mi se pare că e un parc cam mic. Am fost o sigură dată cu cățelul și nu a fost prea distractiv. Însă ideea mi se pare una bună”, spune Darius.

În cele trei locuri de joacă se găsesc echipamente de agilitate precum cerc pentru sărituri, tunel, obstacol dublu pentru săritură în înălțime, obstacol tip pasarelă, obstacol tip cățărătoare simplă și obstacol pentru săritura în lungime. De asemenea, sunt amplasate bănci, pentru proprietarii patrupedelor, o cișmea cu apă potabilă pentru căței, perfect funcționabilă.

În fiecare loc de joacă pentru căței se află un coș de gunoi și un dispenser de pungi igienice. Însă, în toate cele trei locații, nu mai erau pungi. Beatrice a observat și ea acest lucru de câte ori a mers la locul de joacă de pe strada Oașa. „Majoritatea stăpânilor de animale vin cu pungile de acasă”, spune tânăra.

Un al patrulea astfel de spațiu se află în amenajare în cartierul Terezian, pe strada Lungă, în cadrul proiectului de modernizare a zonei de blocuri.

