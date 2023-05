Multe restaurante din Sibiu se recomandă ca fiind „pet-friendly”, însă mai puține sunt cele care au un loc de joacă destinat copiilor, astfel încât părinții să se bucure de o seară liniștită în oraș. Conceptul unui mic spațiu destinat copiilor a fost „îmbrățișat” de mai multe localuri din Sibiu, însă, de-a lungul timpului, o parte dintre proprietarii de restaurante au renunțat la el din varii motive.

În continuare, în Sibiu unii administratori au păstrat fie un loc de joacă pentru copii, fie un colț dedicat unor activități restrânse pentru copii. Max – The Original are o cameră amenajată pentru copii, cu jocuri precum Monopoly, „Nu te supăra frate” și alte jocuri interactive. Spațiul de joacă este într-o cameră separată, unde copiii trebuie să fie supravegheați de părinți. Acest spațiu a fost gândit pentru ca cei mici să nu se plictisească. Conceptul este implementat de ani de zile, sau cum ar spune administratorul „dintotdeauna”.

Un loc de joacă pentru copii este și la restaurantul Benjamin Steakhouse. La acest restaurant spațiul de joacă a fost implementat în urmă cu cinci ani de zile și se păstrează în continuare.

Concept „abandonat” din motive de siguranță

Alte restaurante au încercat să ofere copiilor sibienilor un loc de joacă, însă s-au confruntat cu mai multe probleme, prin urmare renunțând la acest concept. Restaurantul „La Grădina” a creat un loc de joacă pentru copii, însă după mai mulți ani a ales să renunțe la el din motive de siguranță. Nu puține au fost cazurile în care copiii s-au accidentat din lipsa unei supravegheri corespunzătoare din partea părinților.

„Am avut un loc de joacă și în fiecare an a trebuit să îl reducem din motive de siguranță. Am avut reclamații că jucăriile nu sunt de calitate și mulți nu își asumau responsabilitatea de a-i supraveghea. În cinci ani de zile am încercat cu bună intenție să rezolvăm în vreun fel, însă am ajuns la concluzia că e mai bine să renunțăm la un loc de joacă pentru copii. Au fost multe persoane care au făcut reclamații, dar au fost și multe persoane care au avut grijă de copii. Cu toate acestea, am păstrat programul implementat în 2016 prin care copiii mănâncă gratuit dacă ambii părinți consumă de o anumită sumă”, spune Cosmin, proprietarul restaurantului La Grădina.

Restaurantul Atrium a renunțat și el de mai mulți ani la locul de joacă destinat copiilor.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News