Doi tineri au vandalizat o bicicletă de închiriat duminică seară, în zona Mihai Viteazu. Unul dintre adolescenți a sărit cu picioarele pe roata din spate a uneia dintre biciclete.

Doi băieți au fost surprinși duminică seară, în jurul orei 22:00, în timp ce loveau și săreau cu picioarele pe o bicicletă de la Sibiu Bike City. Sibianul care i-a surprins într-un video susține că unul dintre tineri s-a enervat pentru că i se blocase roata din spate, prin urmare a decis să sară pe ea pentru a o „repara”. Incidentul s-a petrecut în zona blocului 29, de pe Bulevardul Mihai Viteazu.

„Am început să aud bubuituri în fața blocului. Am fugit repede la balcon să văd ce se întâmplă. Nu am reușit să surprind exact momentul când săreau pe bicicletă, ci am reușit să filmez când loveau roata din spate pentru a o îndreptat după ce a sărit pe ea. Unul urla la celălalt că nu îi mai funcționează bicicleta, că i s-a blocat roata din spate. Am văzut când a sărit pe bicicletă în mijlocul drumului și când s-a strâmbat roata. Apoi, s-au retras lângă trotuar și au început să o lovească cu picioarele pentru a o îndrepta”, spune Daniel, sibianul care a văzut incidentul.

