Cântărețul canadian The Weeknd a anunțat că va renunța la numele de scenă și va reveni la numele primit la naștere, Abel Tesfaye, transmite BBC, citat de Digi24.

Cântărețul, cunoscut pentru melodiile sale pop, precum „Blinding Lights”, și-a întrebat fanii pe Twitter, în luna aprilie, dacă ar trebui să facă această schimbare. „ABEL cunoscut oficial sub numele de The Weeknd?”, și-a întrebat fanii într-un tweet care a primit peste o sută de mii de aprecieri.

Schimbarea numelui vine după ce artistul premiat a dezvăluit pentru W Magazine că a vrut să-l „ucidă pe The Weeknd”. „Trec printr-o cale cathartică în acest moment. Ajung într-un loc și într-un moment în care mă pregătesc să închid capitolul The Weeknd”, a spus el.

Artistul a declarat anterior că numele său a apărut după ce a renunțat la școală și a „plecat într-un weekend, nemaiîntorcându-se acasă”, relatează Daily Mail. El a mai declarat pentru W Magazine: „În calitate de The Weeknd, am spus tot ce puteam să spun”. El a adăugat că următorul său album va fi, probabil, ultimul sub acest nume.

Născut în Toronto din imigranți etiopieni, Tesfaye a devenit celebru după ce și-a încărcat primele melodii pe YouTube în 2010, prezentând un stil R&B întunecat și explicit, care vorbea despre subiecte tabu, precum consumul de droguri. De-a lungul carierei sale muzicale a câștigat patru premii Grammy, a avut peste 45 de single-uri și albume de platină și a doborât numeroase recorduri muzicale. În martie 2023, Guinness World Records l-a declarat cel mai popular artist din lume, datorită numărului mare de ascultători pe care îi avea pe Spotify lunar. În martie 2023, artistul în vârstă de 33 de ani avea 111,4 milioane de ascultători pe Spotify lunar și a fost primul artist care a avut 100 de milioane de ascultători lunari pe aplicația de streaming.

Sursa: Digi24

