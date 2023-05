A șasea ediție a Marșului Sănătății Plămânilor a avut loc la Sibiu. Sute de persoane s-au alăturat acțiunii, iar zeci de țigări au fost arse în semn de protest.

Sibienii au putut participa marți, 16 aprilie, la Marșul Sănătății Plămânilor. Acesta a început la capătul străzii Nicolae Bălcescu și s-a terminat în Piața Mare. Sutele de voluntari au făcut schimb de „produse” cu oamenii care erau în trecere, în special cu fumătorii. Un voluntar oferea un măr, la schimb pentru o țigară. La finalul marșului, voluntarii au aurs toate țigările colectate.

Peste 500 de sibieni au participat la marș

Numărul impresionant de sibieni care au participat la acest eveniment a depășit 500 de persoane. Cea mai mare victorie a voluntarilor a fost să obțină o țigară electronică și zeci de promisiuni de la oameni că se vor lăsa de fumat. Înarmați cu pancarte și coșuri cu mere, sibienii au acaparat Piața Mare. Printre voluntarii care au luat parte la acest marș se numără: membrii echipei de baschet CSU Sibiu, voluntarii Crucea Roșie, elevi, studenți AFT și membrii echipei FC Hermannstadt.

„Prevenția pentru noi este foarte importantă, nu numai tratamentul propriu zis este important, cât și elementul acesta de prevenție. Suntem în al șaselea an în care facem aceste acțiuni prin care încercăm să facem populația să conștientizeze asupra gravității pe care fumatul o are asupra sănătății. În data de 31 mai este propriu zis data de luptă internațională împotriva fumatului, dar noi în această ediție, Spitalul de Pneumofiziologie din Sibiu am gândit ca acțiunile noastre să se deruleze pe perioada întregii luni. Vom face vizite în cadrul școlilor, copiii sunt foarte curioși și interesați de ceea ce medici noștri le comunică. Alături de noi a fost de această dată și Agenția Națională Antidrog. Nu este deloc ușor să organizăm aceste evenimente, dar cred că acest efort merită din plin ceea ce noi încercăm să facem pentru că până la urmă, așa cum am spus-o demult ori prevenția este cel puțin la fel de importantă precum tratamentul” a spus Cristian Roman, managerul spitalului de Pneumofiziologie din Sibiu.

Sibienii au răspunsu pozitiv la acțiune

Sibienii s-au arătat interesați de acțiunea voluntarilor și au susținut ideea protestului. „Mi-a plăcut foarte mult inițiativa, eram întâmplător pe centru într-o pauză de la facultate și m-am alăturat marșului. Mi s-a părut foarte interesant că cineva a venit cu ideea aceasta și e important să înțelegem că fumatul nu ne face bine și ideea de a da o țigară pentru un măr mi s-a părut genială. Consider că ar trebui să se facă des astfel de inițiative în principal în școli, în licee și chiar și la facultate, peste tot. Oamenii trebuie să vadă că nu este ok să fumeze, să vadă cât rău face fumatul” ne-a spus Daniela.

„Sunt pe terminate cu fumatul, mă bucur că am ajuns în punctul acesta, a fost dificil, dar sunt aproape scăpat, iar această campanie cred că este „bobârnacul” final pentru mine. Această inițiativă cred că funcționează, sunt pentru o alimentație sănătoasă și prinde foarte bine. De vreo 10 ani fumez și speră să fie o pauză finală” ne-a spus Luc.

