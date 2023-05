Bolnavii internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) mănâncă, de la începutul lunii mai, de la Super Mama. Lanțul de restaurante din Sibiu furnizează hrana după ce firma de catering din București a anunțat, cu doar câteva ore înainte de servirea mesei de prânz, că nu mai poate onora contractul. În curând, spitalul urmează să lanseze o licitație, la care directorul instituției speră să se înscrie mai mulți participanți pentru a putea face o selecție. Despre o cantină cu bucătărie proprie nu se poate pune problema în acest moment, fapt ce se datorează, mai ales, din cauza mărimii spitalului. „Majoritatea spitalelor județene mari din țară au externalizare. Spitalele mici se pot descurca”, a spus Chelcea.

Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu, Daniel Chelcea, a oferit detalii despre problemele firmei care a furnizat, până la începutul lunii mai, hrana pacienților. Din cauza celor întâmplate, i-a oferit un certificat constatator negativ, care ar putea împiedica firma să participe la licitațiile publice viitoare.

Firma a anunțat cu câteva ore înainte de prânz că nu aduce mâncarea

Firma de catering a anunțat conducerea spitalului că nu va putea furniza hrana bolnavilor cu doar câteva ore înainte de masa de prânz. În acest context, a fost nevoie să fie găsită o soluție rapidă, astfel că lanțul de restaurante Super Mama a fost ales pentru a aduce mâncare pacienților. Directorul SCJU, Daniel Chelcea, spune că va lucra cu restaurantul sibian până la finalizarea procedurilor de licitație. „Sâmbătă, 6 mai, am primit un mail de la firmă care ne-a spus că masa de prânz nu o s-o mai servească. În momentul respectiv, am reunit comitetul director, am luat decizia să găsim un furnizor, l-am găsit, și-a îndeplinit activitățile prin contract. În momentul de față, cu acest furnizor, lucrăm până când vom termina procedura de licitație, procedură pe care o vom lansa în termenul cel mai scurt”, a declarat directorul spitalului, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Chelcea: „Au adus caserole mai puține, pahare insuficiente”

Chelcea a descris și care au fost problemele firmei de catering din București. Nu de puține ori, mâncarea a venit fie cu întârziere, fie nu suficientă.

„Noi i-am dat firmei un certificat constatator negativ, care se poate contesta în justiție. Din punctul meu de vedere, noi ne-am făcut treaba. (…) Pe lângă faptul că au fost sincope în servire, n-a venit masa la ora 12, a venit la ora 1… Lucrul acesta trebuie stabilit în caietul de sarcini, ca să nu mai existe povestea asta. Au fost momente în care firma nu și-a onorat activitățile contractuale, în sensul în care caserolele au venit mai puține, pahare nu au fost destule și am compensat noi. Toate astea trebuie stabilite într-o marjă mai îngustă”, a spus directorul SCJU.

Urmează o licitație – Director: „Să fie mai mulți participanți să putem face o selecție”

Spitalul analizează acum ce n-a mers bine cu vechea firmă astfel încât problema să nu mai fie repetată în viitor, iar pacienții să nu aibă de suferit. În curând urmează să fie lansată și licitația. „Există o perioadă de o săptămână, două, în care vom analiza tot ce a mers prost în acest contract până acum, pentru a putea să modificăm caietul de sarcini în așa fel încât să reducem riscurile, astfel încât să avem niște lecții învățate, iar ceea ce s-a întâmplat să nu se mai repete. După care vom lansa licitația publică la fel cum a fost lansată și anul trecut, când câștigătorul a fost singurul participant. Îmi doresc foarte mult să nu mai fie un singur participant, să fie mai mulți ca să putem face o selecție cât mai bună. (…) Nu avem un deadline pentru licitație, dar îmi doresc să fie cât mai rapidă să nu stăm într-o stare de incertitudine”, a spus Daniel Chelcea.

Spitalul nu poate avea, deocamdată, cantină proprie

Managerul spitalului spune că la SCJU nu poate funcționa, în prezent, o bucătărie proprie, iar asta din cauza mărimii unității spitalicești. TBC-ul și Militarul au cantine și funcționează bine datorită faptul că sunt spitale mici. Chelcea a spus că, printre impedimentele de la Județean se numără inclusiv achizițiile pentru ingrediente, care ar trebui făcute pe SEAP. De asemenea, salariul unui bucătar ar fi mic și consideră că nu s-ar înghesui nimeni pentru acest post.

„Nu trebuie să îmi dați exemplul TBC-ului, căci am lucrat 30 de ani în Spitalul Militar cu bucătărie internalizată. Problema cea mai mare a Spitalului Județean este mărimea. Nu am exclus niciodată posibilitatea de internalizare. Este o analiză făcută în sensul ăsta și nu pot să spun că peste patru ani nu ne vom gândi sau nu vom ajunge la soluția asta. Dar nu e o soluție care se poate face astăzi. (…) Spațiul (n.red.: bucătăriei vechi) mai există, este în reabilitare, aproape de terminare. Acest spațiu nu a mai fost funcțional timp de 6 luni fiindcă acolo s-a lucrat pe reabilitare termică. O bucătărie utilată minimal e undeva la jumătate de milion de euro. Pe lângă asta, dimensiunea spitalului face ca anumite procese din cadrul gătirii hranei să fie extrem de complexă. De pildă, aprovizionarea. Un spital mic de poate duce la piață să își cumpere, poate să facă o achiziție directă. La dimensiunile și la volumul de hrană care sunt în Spitalul Județean, toate aceste achiziții nu se mai pot face direct, ci prin proceduri. Vă dați seama ce înseamnă să cumpărați de pe SEAP pătrunjel? Majoritatea spitalelor județene mari din țară au externalizare. Spitalele mici se pot descurca. E greu de spus (n.red.: dacă ar fi mai bine financiar cu bucătărie proprie), dar în principiu da. (…) Va trebui să am un birou de achiziții pe bucătărie, iar asta înseamnă personal în plus. Va trebui să angajăm personal pentru bucătărie. Știți cu cât pot plăti un bucătar? Salariul de muncitor calificat, asta înseamnă 3.500 lei. Credeți că vine cineva la banii ăștia? Sunt mai multe impedimente. Piața de muncă din Sibiu este extrem de atipică, faptul că nu există șomaj poate părea un lucru extraordinar de bun, dar nu este. Orice firmă care vrea să angajeze personal nu găsește”, a mai spus Daniel Chelcea.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News