Arhitectul Alexandru Găvozdea revine cu clarificări referitoare la platforma civică Sibiu2024. Fostul președinte al Ordinului Arhitecților din România susține că platforma lansată nu este politică.

După spusele arhitectului, Sibiu2024 nu se va transforma într-un partid politic, ci are rolul de a fi integrată într-un program pe termen lung de administrație publică, indiferent de cine urmează să vină la conducerea Primăriei Sibiu.

„Platforma Sibiu2024 nu este politică, nu este atașată niciunei forțe politice ṣi nici nu se va transforma într-un partid politic. Sibiu2024 este o platformă de gândire și acțiune și își propune să adune în același loc sibieni care au idei și proiecte pentru îmbunătățirea vieții orașului.

Este pentru prima dată în orașul nostru când se face un astfel de exercițiu: articularea unei viziuni pentru Sibiu de la firul ierbii. Nu ceva gândit într-un birou, sau de un grup restrâns, ori de un singur om, ci de noi toți.

Ne dorim însă ca planul de oraș ce va fi generat de platforma Sibiu2024 să devină realitate, prin integrarea lui într-un program pe termen lung de administrație publică. Deci să fie asumat politic, indiferent cine preia după aceea să implementeze”, spune Găvozdea.

Găvozdea, despre candidatura la Primărie: „Mi-a trecut prin cap asta”

„Când sunt întrebat dacă vreau eu să candidez, nu pot fi decât sincer. Mi-a trecut prin cap asta. Dar am convingerea că nu sunt singurul sibian care e pasionat de oraș, încă din copilărie, și care s-a gândit la acest lucru. Sibiul are oameni extraordinari. Fiecare membru al platformei are bastonul de primar în raniță și până la urmă fiecare sibian, căci despre asta e democrația”, spune arhitectul Alexandru Găvozdea.

