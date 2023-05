Profesorii din Sibiu au intrat în grevă timp de două ore. Aceasta este doar un avertisemnt pentru greva generală ce va începe de luni, 22 mai.

Cadrele didactice din Sibiu au intrat în grevă de avertisment miercuri, 17 mai, între orele 11:00 și 13:00. Greva are numerosase motive, salarizarea umilitoare fiind principalul. Prin această inițiativă, profesorii speră la majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie. De asemenea, prin grevă, cadrele didactice solicită, plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic, instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației și acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ.

„Greva de azi se desfășoară în condiții normale, anunțate, între orele 11:00 și 13:00. Colegii noștri care au ore pe intervalul acesta sunt la clase, dar nu desfășoară activități didactice conform fișei postului, supraveghează doar elevii pe acest interval de timp. Începând de luni, 22 mai, este prevăzută grevă generală” ne-a spus Adrian Neamțu, secretar general FSLI Sibiu.

Profesorii au nevoie de sprijinul părinților

Profesorii nu au primit încă un feedback de la elevi, însă speră să îl primească cât mai curând, iar părinții să îi susțină în demersul lor. „Este doar o grevă de avertisment prin care încercăm să ne facem un pic auziți și văzuți. Colegii de la clase care au ore sunt în clase, dar nu susțin nicio activitate, doar supraveghează copiii. Încă nu am avut un feedback de la ei, mai ales că am avut tangență cu cei mici în primele ore. Cu siguranță dacă nu avem un feedback de la ei, în curând vom avea și sper să avem și un feedback de la părinți, o susținere, pentru că treaba asta o facem nu doar pentru noi, o facem și pentru a avea niște condiții mai bune și automat niște elevi mai buni” ne-a spus Bogdan Dobrescu, lider de sindicat SIP Sibiu.

Autoritățile care ar trebui să poarte discuții cu profesorii nu au dat încă niciun răspuns. „Eu sper ca discuțiile, negocierile care vor interveni între sindicate și Minister să degaje o soluție dezirabilă și rezonabilă în raport cu revendicările pe care le avem. De dorit este să fie cât mai rapidă, pe nimeni nu avantajează această grevă, nu o facem din complezență sau din rațiuni care nu au justificare, suntem puși cu spatele la zid. Amânarea sa sine die nu a dat niciun rezultat” a spus Adrian Neamțu, secretar general FSLI Sibiu.

Protestele nu au schimbat nimic

Greva nu a fost singura modalitate prin care profesorii au încercat să se facă auziți, aceștia au participat și la proteste, dar se pare că acestea nu au schimbat nimic. „Am fost la protest, în 10 mai, a fost o zi extrem de grea, dar eu consider că doar cu sacrificii poți să obții și rezultate. Am văzut trecând pe lângă Muzeul de Istorie, reacții de susținere de la oamenii, au aplaudat. În rest, reacții de la cine trebuie să avem, încă nu am avut deși am fost la anumite negocieri pentru a le spune doleanțele noastre încă nu am avut niciun răspuns, dar per total, acțiunea a fost una foarte bună, știu din surse că Sibiu a avut cei mai mulți participanți din țară” a spus Bogdan Dobrescu.

Se pare că Guvernul nu ia încă o decizie din cauza faptului că rezultatele muncii profesorilor nu sunt imediate, iar lipsa comunicării accentuează problema. „Eu spun că lipsa unei coerențe, lipsa unei comunicări între partide și între lideri și între membrii și cred că și neînțelegerea învățământului, acesta nu produce profit urgent, în viitorul apropiat, decât într-un viitor mai îndelung când se văd elevii pe care i-am pregătit. Și atunci, neavând niște beneficii rapide, consideră că ne pot amâna” a completat Bogdan Dobrescu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News