Sute de tineri au sărbătorit în Piața Mare din Sibiu festivitatea de absolvire a Universității Lucian Blaga din Sibiu și a Academiei Forțelor Terestre. Absolvenții au intonat „Gaudeamus” în deschiderea evenimentului.

Aproape 1000 de studenți ULBS și AFT au sărbătorit joi, 18 mai, absolvirea facultății, un pas important în viața oricărui tânăr. Studenții Facultății de Științe Socio-Umane, Facultății de Inginerie, Litere și Artă, Teologie, Științe Economice, Drept, Medicină, ȘAIAPM și cei de la Academia de Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” s-au adunat în centrul Sibiului pentru a celebra un nou pas spre cariera la care visează.

Festivitatea a început cu faimosului cântec „Gaudeamus” pe care l-au intonat atât absolvenții, cât și profesorii și părinții care au luat parte la eveniment. Preotul Constantin Necula este cel care a vorbit primul la acest eveniment și care i-a felicitat și binecuvântat pe absolvenți.

Rectorii celor două universități, mândrii de absolvenți

În cadrul evenimentului, rectorii celor două Universități au transmis faptul că sunt mândri de absolvenții lor, dar și că în acești ani de studenție au trecut prin numeroase provocări, cea mai grea fiind perioada de pandemie, dar care s-a încheiat cu bine. „Ca în fiecare an când am avut în față o nouă promoție de absolvenți în calitate de profesor, de decan și apoi de rector am încercat să găsesc câteva cuvinte care să caracterizeze generația respectivă și care să mă conecteze cu câteva momente trăite împreună. Majoritatea absolvenților din această promoție au devenit studenți atunci când eu am preluat mandatul de rector și pot să vă spun că împreună am înfruntat necunoscutul” a spus Sorin Radu, rector ULBS.

„Ne aflăm din nou împreună pentru a celebra spiritul academic sibian, spirit reprezentat de dumneavoastră, absolvenții promoțiilor 2023 ale Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu și ai Universității Lucian Blaga din Sibiu. Două instituții de învățământ superior care au demonstrat că pot asigura un proces educațional adecvat tuturor studenților care le-au trecut pragul. Dragi absolvenți, drumul pe care l-ați parcurs pentru a ajunge la acest moment nu a fost deloc unul ușor însă dincolo de greutățile de moment, vor rămâne competențele pe care vi le-ați creat, deprinderile și lecțiile învățate. Rămân experiențele de viață dobândite și prieteniile pe care cu siguranță le-ați legat” a spus Ghiță Bârsan, rector AFT.

Primarul Astrid Fodor, prezentă la festivitate

Primarul Astrid Fodor a fost prezentă la eveniment și a intonat alături de absolvenți imnul „Gaudeamus”. „Mă bucur că a fost vreme frumoasă, este un eveniment superb care nu se desfășoară în toate orașele universitare. Sibiul a fost primul care a organizat un astfel de evenimente în cea mai frumoasă piață din Sibiu și am putut să vedem în primul rând tineri frumoși, tineri deștepți și sper că pe toți îi așteaptă un viitor așa cum merită. De când am fost studentă mi-a plăcut foarte mult imnul Gaudeamus, ați văzut că și fără să vreau am intonat și eu câteva versuri pentru că ți se transmite această atmosferă. A fost o atmosferă superbă și sper așa să rămână și pe viitor” a declarat pentru Ora de Sibiu, primarul Astrid Fodor.

De asemenea, la festivitate a luat parte și prefectul Sibiului, Mircea Crețu care le-a transmis toate cele bune absolvenților ULBS și AFT.

S-a predat cheia unei noi generații

Anul acesta, festivitatea a avut și o noutate și anume glumele. Studenții au trimis câte o glumă despre specializare lor, iar prezentatorii le-au citit pentru a delecta și relaxa publicul. „Facultatea de Teologie este locul unde atât profesorii, cât și studenții se închină, unii când văd subiectele examenelor, alții când corectează lucrările” a fost una dintre glumele prezentate.

În cadrul evenimentului reprezentanți ai absolvenților au spus câteva cuvinte pentru colegii lor. Anul acesta ULBS a fost reprezentată de Alexandra Maria Iulian, iar AFT de Robert Alexandrescu. Cei doi au predat cheia viitoarei generații, reprezentată de studenta caporal Andreea Mezi și Alexandru Vasiu. „Sperăm ca această cheie să poarte cu ea mai departe mesajul de pace și năzuință spre mila cunoașterii a tinerilor intelectuali formați pe meleagurile sibiene” a spus Andreea.

„Vă mulțumim și vă urăm mult succes pe mai departe tuturor absolvenților și mulțumim încă odată profesorilor pentru toate eforturile depuse în acești ani” a spus Alexandru.

Muzică și voie bună printre studenți

În ultima parte a festivității, pe scenă a urcat trupa „Vârful Omu” care a creat o atmosferă inedită, motiv pentru care studenții au dansat și cântat odată cu interpreții. Momentul memorabil al evenimentului a fost când trupa a interpretat melodia „Epilog”, iar studenții și-au balansat tocile pe ritm. În încheiere, corul Academiei Forțelor Tereste au intonat un cântec despre studenție, prietenie și nelipsita licență.

„Această zi înseamnă terminarea unei etape foarte frumoase din viața noastră și începerea alteia care sper că va fi la fel ca și aceasta. Cel mai mult la festivitate mi-a plăcut dinamismul, mi s-a părut că anul acesta performanțele artistice au depășit limita și noi am depășit toate standardele și am făcut atmosferă” ne-a spus Crina, absolventă a Facultății de Științe Socio-Umane.

Studenții, plin de fericire la absolvire

Studenții au fost încântați și fericiți să participe la absolvire, iar sentimentul de mândrie a fost și el constant prezent. „În primul rând reprezintă mândria mea că am absolvit această facultate, această Universitate și am avut ocazia de a studia timp de trei ani în cadrul Universității Lucian Blaga la Facultatea de Științe Socio Umane” ne-a spus Eveline.

„Această zi este foarte importantă pentru mine, semnifică absolvirea celor trei ani grei, dar frumoși. Mă simt foarte bine, dar am și emoții în același timp” ne-a spus Alina, absolventă a Facultății de Științe Economice.

„Reprezintă multe, în principal sunt foarte că într-un final terminăm pentru că l-a noi durează mai mult facultatea decât la restul. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am simțit aici și mă bucur că am reușit să împărtășesc momentul acesta și cu celelalte specializări pentru că a fost un moment drăguț și de uniune” ne-a spus Mădălina Herciu, absolventă a Facultății de Medicină.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News