Fost conducător la FC Hermannstadt, Teodor Birț este mândru de performanțele echipei de Liga 1, chiar dacă acum este implicat în alt proiect, cel de la Inter Sibiu.

Teodor Birț a înființat FC Hermannstadt în 2015 și l-a dus din fotbalul județean până la Liga 1, iar în 2019 s-a despărțit de club.

”Eu l-am inventat, eu l-am născut”

”FC Hermannstadt este un motiv de mândrie pentru mine mereu, pentru că știu cum a fost creat acest club, eu l-am făcut, eu l-am inventat, eu l-am născut, l-am dus în toate aceste etape. Peste 95% din jocuri le-am văzut pe viu, am lipsit foarte puțin. M-am bucurat alături de ei, am suferit alături de ei, mi-am făcut mulți prieteni, oameni cu care am rezonat și mă bucur de performanțele lor, chiar dacă nu mai sunt la echipă” a spus exclusiv la Ora de Sport fostul conducător de la FC Hermannstadt, Teodor Birț.

Acesta spune că actuala emulație la fotbal în Sibiu a pornit după succesul avut de proiectul FC Hermannstadt. ”Tot ce se întâmplă acum la Sibiu cred că are legătură cu ce am făcut la Hermannstadt, toată emulația la școli de fotbal, la Liga 4, să nu uităm că este și Șelimbăr în Liga 2, vine și Mediaș din spate. Fără sistemul piramidal într-o comunitate, nu există performanță. Mai multe echipe la baza piramidei înseamnă un sprijin mai mare pentru echipa din vârful piramidei.”

”Este o mare realizare faptul că rămâne Măldărășanu”

Actualul președinte al echipei de Liga 4 Inter Sibiu, Teodor Birț este convins că rămânerea lui Marius Măldărășanu pe banca lui FC Hermannstadt este un plus enorm pentru sezonul viitor.

”M-am bucurat că FC Hermannstadt a promovat imediat și a și reușit să se mențină în acest sezon, acum se dovedește o echipă matură, cu un lot bun, jucătorii care vor veni vor fi peste ce e acum. Măldărășanu este un băiat extraordinar, un profesionist desăvârșit, mi-a plăcut foarte mult felul cum a gestionat situația, a trecut bine peste perioada după depunctare, a reușit să trezească jucătorii, a fost o perioadă mai dificilă dar a reușit să îi aducă acolo unde trebuia. Este o mare realizare că au prelungit contractul cu Măldărășanu, este un câștig mare, se continuă lucrul bun făcut până acum, prezintă o garanție pentru sibieni faptul că este un profesionist bun, iar echipa de acolo, în frunte cu Dani Coman, cred că este o echipă de succes” a concluzionat Birț la Ora de Sport.

”Puteam fi și acum în finala cupei”

Teodor Birț crede că, având atuurile sale, stabilitate financiară și un stadion nou, FC Hermannstadt trebuie să își propună sezonul viitor un obiectiv important, cum ar fi accederea în play-off-ul Superligii. ”Mi se pare normal să își propună un obiectiv îndrăzneț, o echipă ca FC Hermannstadt, cu susținerea pe care o are, stadionul, cu publicul, este obligatoriu să aibă un obiectiv de acest gen, de ce nu, chiar participarea într-o cupă europeană. Noi am jucat finala cupei fiind în Liga 2, puteam fi și acum în finală, au ajuns două echipe cărora li se dădeau puține șanse. Ce ar fi însemnat să jucăm noi finala, după 3 ani? ”a mai declarat exclusiv la Ora de Sport președintele celor de la Inter Sibiu, Teodor Birț.

