BC CSU Sibiu va juca în Sala Transilvania următoarele două partide din finala mică a Ligii Naționale de baschet masculin, contra Rapidului, pe 18 și 20 mai.

După primele două jocuri ale seriei, disputate în Capitală, CSU Sibiu și Rapid București sunt la egalitate, scor 1-1. Al treilea joc este programat joi, 18 mai, de la ora 20.00, în Sala Transilvania, unde biletele sunt sold-out.

Antrenorul CSU Sibiu, Tomas Rinkevicius crede că va fi greu pentru CSU Sibiu să câștige ambele partide din Sala Transilvania, pentru a celebra sâmbătă seara alături de fani câștigarea medaliilor de bronz.

„Nu este ușor să adunăm trei victorii împotriva unei formații precum Rapid, asta e clar. Sigur, ne pregătim și ne gândim doar să scoatem maximul din acest prim joc de acasă. Meciurile de acest gen, care sunt foarte strânse, ne consumă multă energie și avem puțin timp să ne recuperăm. Mă repet, este o plăcere să jucăm în Sala Transilvania, în fața fanilor noștri. Îi așteptăm, să avem o sală plină și ne pregătim să practicăm cel mai bun baschet al nostru. Rapid este o echipă foarte talentată și foarte bună, încă sunt favoriți în această serie, dar ne pregătim să luptăm cu ei pe teren propriu” a spus Tomas Rinkevicius, într-un interviu video pentru pagina oficială de socializare a clubului.

”Ambele partide cu Rapid, la fel de dificile”

Spaniolul Daniel Manchon se așteaptă la două jocuri extrem de echilibrate, care pot fi decise pe muchie de cuțit.„Cred că vor fi meciuri dificile, dar am încredere în colegii mei și în fanii care ne vor susține pentru a câștiga ambele partide. Va fi dificil să câștigăm de două ori. Am văzut asta și cu Voluntari, când am câștigat primul meci acasă și în al doilea am pierdut. Mă aștept ca ambele partide cu Rapid să fie la fel de dificile” a declarat Manchon.

Partida din Sala Transilvania se dispută joi, 18 mai, de la ora 20.00 și va fi în direct pe Digisport 3, Prima Sport 4 și FRB TV. Meciul patru este programat pe 20 mai, de la ora 19.30, în direct pe FRB TV.

