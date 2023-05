Antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu mizează și pe orgoliul elevilor săi, care au pierdut în acest sezon de trei ori contra ”U” Cluj. Este suficient, crede tehnicianul. ”Un meci unde nu mai există presiune, pe care îmi doresc din suflet să îl câștigăm, sunt sigur că și băieții, jucăm în fața propriilor suporteri și ultima impresie contează. Jucăm contra unui adversar care în acest an a fost peste noi în toate cele trei meciuri oficiale, chiar dacă, în fiecare din ele, puteam scoate mai mult. Trebuie să lucrăm un pic și la orgoliu, pentru că ne dorim să câștigăm contra Clujului, avem o luptă cu ei încă de doi ani și am câștigat când a trebuit. Va fi un meci de orgoliu, ei vor trata cu siguranță meciul serios, pentru a rămâne concentrați pe acea finală de cupă. Nu există presiune, vreau să văd plăcerea jocului, nu are de ce să ne fie teamă” a spus Marius Măldărășanu.

Clujenii sunt singura echipă care în acest sezon au învins Sibiul de trei ori! În sezonul regular, clujenii au învins în ambele dispute cu 1-0, iar în semifinalele Cupei, s-au impus cu 2-1 la Sibiu! Acum, însă, ”șepcile roșii” ar putea fi mai atente la finala cupei de săptămâna viitoare, de la Sibiu, cu Sepsi. Sibienii au adunat doar 26 din totalul de 56 de puncte bifate pe teren.

”Am ales continuitatea”

Măldă și-a prelungit recent contractul cu FC Hermannstadt pe încă doi ani, după ce s-a asigurat că echipa a rămas în Liga 1. ”Era normal să aleg continuitatea, când te simți dorit, e normal să vrei să continui, mai ales că vom rămâne același nucleu, am pus accent pe omogenitate, cu încredere poți face lucruri mari. Am ales continuitatea, am făcut cea mai buna alegere, sper ca și clubul să fi fost inspirat și să aibă un parcurs cel puțin la fel de bun în următorii doi ani, cu Măldărășanu” a precizat fostul internațional.

Radiografia sezonului

Antrenorul echipei FC Hermannstadt a făcut și o scurtă radiografie a acestui sezon. ”Au fost etape și etape, la început au fost probleme de natură financiară, se știu lucrurile acestea și băieții au avut caracter, atitudine și determinare, am ajuns pe locul 6. Bucuria a fost de scurtă durată, apoi am primit vestea cu depunctarea, am avut o cădere din punct de vedere mental. Așteptam decizia, care a fost una negativă și ne-am afundat puțin datorită mentalului. Am avut puterea să trecem peste, am avut oamenii de partea noastră, au înțeles greutățile prin care am trecut. Mi-aș dori un stadion plin vineri, indiferent de rezultat, să terminăm împreună, așa cum am fost tot sezonul”.

Pentru jocul cu U Cluj sunt incerți Saeed și C. Popescu, cu ușoare probleme medicale.