CSU Sibiu a fost învinsă joi, 18 mai, în Sala Transilvania, de Rapid București, scor 74-79, în meciul trei din seria finalei mici a Ligii Naționale de baschet masculin.

Antrenorul Sibiului, Tomas Rinkevicius crede că arbitrajul a influențat decisiv soarta jocului, unul foarte echilibrat, decis într-un final dramatic. La ultimul atac al CSU, când oaspeții aveau avans de doar două puncte, M. Pratt a aruncat de 3 puncte din fața lui Kariniauskas, care i-a dat peste mână și l-a dezechilibrat, chiar în fața arbitrului Laurențiu Grigoraș, care nu a fluierat nimic.

”M-am uitat la video și nu este vreun dubiu. Jucătorul meu încearcă să arunce de la distanță și adversarul lui încearcă să îi pună capac, dar nu ajunge la minge. Îi atinge mâna, iar jucătorul meu nu reușește să finalizeze aruncarea. A fost fault clar și ar fi trebuit să aruncăm trei libere, nu e niciun dubiu. Ce este curios este că arbitrul a fost într-o poziție perfectă, el a văzut faza perfect. Trebuie să nu îți dorești să fluieri fault ca să iei o astfel de decizie. Era într-o poziție perfectă. Dacă am fi avut cele trei libere, am fi putut să egalăm sau să învingem” a opinat lituanianul Tomas Rinkevicius într-un interviu dat pe pagina oficială a clubului.

Arbitrii nu au fluierat nimic la faza respectivă, mingea a ajuns la Tyler Stone, iar Monyea Pratt l-a faultat imediat pe Mladen Jeremic, trimițându-l la linia de libere. Acesta a înscris-o pe a doua, însă gazdele au avut ultimul atac cu trei secunde înainte de final, dar au pierdut din nou mingea, iar Rapid a mai marcat un coș și obținut victoria, scor 79-74.

”În ofensivă nu am jucat perfect”

Antrenorul CSU Sibiu a explicat și că jocul ofensiv al echipei sale nu a fost cel dorit. ”Vom vedea caracterul nostru ca echipă. Am încredere în jucătorii mei, au luptat așa cum au putut și au depus efort, așa cum au făcut-o tot sezonul. Mă bucur de felul cum luptă această echipă. Evident, în ofensivă, nu am jucat perfect și am avut procentaje slabe. E greu să câștigi cu aceste procentaje în fața unei echipe talentate precum Rapid. Sunt atletici și de aceea am încercat să obținem aruncări deschise, am reușit însă nu le-am înscris, face parte din baschet. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Am avut situații foarte bune, dar nu am materializat acțiunile” a mai spus Rinkevicius. De remarcat și faptul că Blumbergs, cel mai bun jucător al Sibiului în acest sezon a fost la un nivel mult sub cel obișnuit.

Barro: ”Încercăm să câștigăm sâmbătă”

Autor a 13 puncte, Mouhamed Barro crede că echipa sa a greșit pe final, în defenisvă. „A fost un meci foarte strâns. În defensivă, am greșit la ultimele posesii, însă trebuie să rămânem uniți și să încercăm să câștigăm partida următoare. Trebuie să fim mai agresivi, să ne ajutăm unii pe alții în apărare. Sunt câteva detalii pe care dacă le rezolvăm, cu siguranță putem să obținem o victorie sâmbătă”, a declarat senegalezul.

Giuleștenii conduc cu 2-1 la general în finala mică a Ligii Naționale de baschet masculin. Meciul patru se va disputa sâmbătă, 20 mai, de la ora 19:30, tot în Sala Transilvania din Sibiu. Dacă sibienii vor câștiga sâmbătă, meciul decisiv se va juca în Sala Rapid, pe 23 mai.

Program finala mică:

Meciul 1: Rapid București – CSU Sibiu 83-72

Rapid București – CSU Sibiu 83-72 Meciul 2: Rapid București – CSU Sibiu 83-87

Rapid București – CSU Sibiu 83-87 Meciul 3: CSU Sibiu – Rapid București – 74-79

CSU Sibiu – Rapid București – 74-79 Meciul 4: CSU Sibiu – Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV

CSU Sibiu – Rapid București – sâmbătă, 20 mai, FRB TV Meciul 5 (dacă este nevoie): Rapid București – CSU Sibiu – marți, 23 mai, FRB TV

