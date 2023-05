Cunoscutul polițist sibian, Viorel Teacă, și-a dat demisia din Poliția Română, după 27 de ani dedicați dreptății. Teacă a făcut dezvăluirea miercuri dimineața, pe pagina sa de facebook. Se pare că există mai multe motive pentru această decizie, dar unul dintre ele are legătură cu trezirea la spiritualitate a sibianului.

Viorel Teacă este cunoscut în Sibiu și nu numai, atât pentru prestațiile pe care acesta le-a făcut în meseria de polițist, cât și pentru implicarea lui în societate prin intermediul experimentelor sociale. Vestea demisie sale a fost una șocantă pentru sibieni, mai ales că nu a venit cu o explicație amănunțită.

Întrebat de reporterii Ora de Sibiu care ar fi motivele pentru această decizie, Viorel Teacă ne-a spus că trezirea la spiritualitate este unul dintre ele. „M-am trezit spiritual și așa cum sunt eu acum nu aș mai putea să sancționez oamenii fiindcă eu nu sunt mai presus cu nimic față de alt om. Este unul din motive. La celelalte motive încă nu m-am gândit, dar sunt foarte mulțumit de decizia luată este o mare ușurare pentru mine și mă bucur că trăiesc în prezent, nu m-am gândit la trecut absolut deloc” a spus acesta.

Referitor la planurile pentru viitor, Viorel Teacă ne-a spus că nu are unul și se lasă „purtat” de prezent. „Nu am niciun plan, nu mă gândesc la viitor, deocamdată stau în prezent și mă bucur cât de mult pot” a spus Viorel Teacă.

Oamenii au reacționat pozitiv la decizia lui Viorel Teacă

În cadrul unui live pe Facebook, Viorel Teacă a transmis faptul că oamenii au primit cu reacții pozitive decizia lui și i-au transmis felicitări pentru că a avut curajul să renunțe la pensie. „Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru toate mesajele frumoase pe care mi le-ați trimis în privat. Am primit sute de mesaje, dacă nu peste o mie de mesaje, n-am putut să le citesc pe toate, sunt încă acolo. Mulțumesc pentru susținerea voastră, apreciez foarte mult” a spus acesta.

De asemenea, acesta a mai menționat tot în cadrul live-ului că în acest moment se bucură de libertate. „Fiecare om este născut de divinitate în felul lui și avem ca și caracteristică unicitatea, polițistul nu e superior, medicul nu este superior, niciunul nu este superior celuilalt, toți suntem unici. Și Dumnezeu ne-a dat pe lângă unicitate, darul cel mai de preț, liber arbitrul. Numai că eu nu am putut să fiu liber arbitru până în momentul de față când am luat decizia pe care o îmbrățișez cu drag. Acum că am libertatea, știți cum e, nici măcar nu știu ce să fac cu ea, așa că doar mă bucur de prezent, nu mă gândesc ce va fi în viitor, nu mai am treabă de trecut, mă străduiesc și mă bucur de fiecare secundă petrecută în prezent” a spus Viorel Teacă.

