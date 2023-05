Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Mihai Butean spune că înfrângerea de vineri, cu U Cluj, scor 1-2 este una dureroasă, mai ales că echipa sibiană a condus la pauză și a pierdut în ultimul minut, dintr-un penalty inventat. Butean crede că echipa sa nu a gestionat bine momentele favorabile din repriza a doua.

”Nu am reușit să îi batem deloc pe U Cluj, i-am condus de mai multe ori și e foarte dureros pentru noi, ne-am dorit să câștigăm. Am încercat să jucăm fotbal, dar se pare că nu am gestionat foarte bine momentele din timpul meciului. Nu ne-a afectat faptul că a fost ultimul meci, toți jucătorii ne-am dorit mai mult, să facă performanță, să joace fotbal și să ieșim în evidență prin fotbalul pe care îl jucăm. Nu cred că cineva și-a dorit să treacă meciul acesta și să meargă acasă” a spus jucătorul Sibiului.

Fundașul dreapta spune că, cu punctele pierdute la TAS, echipa ar fi fost mult mai sus în clasament. ”Ar trebui să subliniem că ni s-au luat 9 puncte și oamenii de fotbal, dar mai ales suporterii noștri să ne aprecieze pentru parcursul pe care l-am avut, pentru rezultate, nu să ne înjure și să ne fluiere la finalul meciurilor în care pierdem așa cum s-a întâmplat vineri seara. Pot să zic că ne-am gândit la cele 9 puncte, dacă câștigam azi eram pe primul loc în play-out, cu încă cinci puncte după înjumătățire”.

”Un sezon foarte greu”

Mihai Butean așteaptă aprecierea fanilor echipei FC Hermannstadt, după un parcurs al echipei peste așteptări. ”Merităm aprecieri pentru parcursul pe care l-am avut și pentru că ne-am luptat ca o nou promovată să intre în play-off, am fost aproape. Pun suflet în ceea ce fac, mă implic, colegii la fel, suntem un grup unit, sper ca în noul sezon lucrurile vor fi mult mai bune decât anul care a trecut. A fost un sezon foarte greu, din punct de vedere psihic, fizic, din mai multe puncte de vedere a fost un an greu. Este bine că s-a terminat cu bine și suntem fericiți pentru asta, dar triști că am pierdut cu U Cluj” a mai afirmat Butean, unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

