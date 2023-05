FC Hermannstadt a încheiat sezonul cu o înfrângere la Sibiu, 1-2 cu U Cluj și a coborât pe locul 11. Dacă Botoșani câștigă sâmbătă cu Mioveni, Sibiul termină campionatul pe 12.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu și-a dorit să încheie campionatul cu un succes. Tehnicianul acuză penaltyul inventat de arbitru în ultimul minut de prelungiri în jocul de vineri, din care Clujul a câștigat, iar clubul sibian pierde două locuri în clasament și bani importanți din drepturile tv. La jocul FC Hermannstadt – U Cluj nu a fost sistem de video-arbitraj, cele trei mașini VAR existente fiind duse la meciurile care decideau retrogradarea.

”Ne-am fi dorit o victorie în fața suporterilor, sezonul acesta au fost mai buni, ne-au bătut pe unde ne-au prins. Am avut 1-0, ca și în cupă, am avut situații în care ne puteam desprinde, la ocazia lui Limaj. U Cluj a avut posesie, este o echipă cu jucători de calitate, dar noi am avut ocaziile mai clare. A apărut și o eroare de arbitraj, nu am vorbit de arbitraje pe parcursul sezonului, am mai făcut-o după greșelile cu U Cluj și apoi Sepsi, dar nu pot să nu punctez. Nu poți să dai un astfel de penalty! Să dai în pământ și să primești penalty, este foarte greu” a spus Marius Măldărășanu.

”56 de puncte este foarte bine”

Tehnicianul și-a felicitat jucătorii, care au acumulat pe teren 56 de puncte. ”Mă bucur că ne-am realizat obiectivul, dar sunt trist că nu am câștigat. Un 1-1 era probabil echitabil, un punct însemna două locuri în plus în clasament, mai mulți bani pentru club. Era satisfacția mea ca antrenor, era și satisfacția jucătorilor, la începutul sezonului toți ne vedeau prima retrogradată. La vestiar mi-am felicitat jucătorii, au făcut 56 de puncte, în sezonul regular și play-out, este foarte bine pentru o nou-promovată, vom vedea ce va fi sezonul viitor”.

”Aducem jucători care să ajute”

Marius Măldărășanu nu își dorește multe transferuri în vară, dar și-a propus să aducă jucători de calitate. ”În astfel de pauze se întâmplă astfel de schimbări, Vor veni jucători, vor și pleca, sper sa fim inspirați să alegem, să se plieze pe ce vrem, vor fi și plecări, poate e mai bine pentru unii care au evoluat mai puțin, să meargă să joace. Ne vom întâlni zilele viitoare și vom vedea ce e de făcut, pun accent pe omogenitate. Terminăm probabil pe 12, pentru că ni s-au luat niște puncte, am încredere în băieți, marea majoritate vor rămâne. Trebuie să fim inspirați să aducem câțiva jucători care să ajute cu adevărat echipa și să se plieze pe club, asta a fost baza noastră, unitatea grupului” a încheiat tehnicianul Sibiului.

FC Hermannstadt a luat vacanță și se va reuni pe 12 iunie. Ulterior, echipa lui Marius Măldărășanu va merge pentru 12 zile în cantonament în Turcia.

