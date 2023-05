Directorul sportiv al FC Hermannstadt, Radu Neguț a criticat decizia luată de arbitrul Vidican în finalul jocului de vineri, pierdut de sibieni, 1-2 cu U Cluj, care a văduvit bugetul clubului de câteva sute de mii de euro.

Centralul Rareș Vidican a inventat vineri un penalty pentru clujeni în ultimul minut de prelungiri al partidei FC Hermannstadt – U Cluj, la un duel între Biceanu și Filip, iar Dan Nistor a adus victoria oaspeților de la 11 metri. Punctul pierdut de sibieni contează însă enorm în bugetul clubului de pe malul Cibinului.

Cu punctul care trebuia obținut contra ”șepcilor roșii” fără decizia lui Vidican, FC Hermannstadt ar fi terminat sezonul pe locul 10, însă așa are mari șanse să încheie abia pe 12 și să primească mai puțini bani din drepturile tv. Diferența de un loc la final de Superligă înseamnă sute de mii de euro în plus sau în minus din drepturile de televizare.

”Acest moment ne-a stricat, din păcate, finalul de sezon și ne-a furat bucuria și entuziasmul de a sărbători încheierea unui campionat reușit. Tot ce am simțit, la finalul meciului de vineri, a fost multă frustrare. Poate că a existat un contact la acea fază, poate că nu, dar așa cum nu orice atingere de minge cu mâna, în careu, se sancționează cu penalty, așa nici orice contact nu trebuie sancționat cu penalty! Cu siguranță, VAR-ul ar fi corectat această decizie. De ce nu am avut VAR? Nici nu mai contează. De ce ar fi trebuit să avem VAR? Pentru că, toate cluburile contribuie, în mod egal, la susținerea sistemului VAR. Din acest motiv, cred că ar fi trebuit să conteze, principiul egalității. Acest meci a fost considerat neimportant? Pentru cine nu a fost important? Cu siguranță, pentru noi, a fost! Aceasta eroare pe care nimeni nu are cum să o corecteze, înseamnă pentru clubul nostru o gaură în buget. Pe cine interesează asta? Cu siguranță, nu pe cei care au cauzat această situație sau pe cel care a luat decizia din minutul 95! Fac un apel ca niciodată, munca și eforturile tuturor celor care fac parte din acest club, să nu mai fie considerate lipsite de importanță” a fost mesajul transmis pe pagina personală de facebook de către Radu Neguț.

Directorul sportiv al FC Hermannstadt a făcut parte din echipa care a reușit promovarea din Liga a II-a în Liga 1, dar și un parcurs de excepție până în finala Cupei României. Radu a absolvit cursurile de Management Sportiv & Leadership la Institutul Johan Cruyff din Barcelona, dar și un curs de scouting la nivel de Premier League.

Marius Avram: ”Niciun element care să arate penalty”

Reluările TV nu au confirmat contactul dintre Biceanu și Filip, iar mijlocașul „șepcilor roșii” a căzut fără să fie atins, opinie împărtășită la Digi Sport și de fostul arbitru, Marius Avram. „Nu am văzut pe nicio reluare vreun element care să arate că a fost penalty. Am încercat să mă uit la ce face fundașul și n-am văzut să pună piedică. Nefiind VAR, n-avea cine să infirme sau confirme decizia, așa că a rămas cea luată pe teren” a spus Marius Avram.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News