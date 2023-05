Liderii sindicatelor din Educație au început negocierile cu reprezentanții guvernului în legătură cu majorările salariale solicitate de profesori. În ciuda promisiunilor făcute de autorități, angajații din învățământ au anunțat că declanșează greva generală începând cu data de luni, 22 mai. Premierul Nicolae Ciucă, în deschiderea discuțiilor de la Palatul Victoria, a declarat că este deschis la dialog și că implicarea tuturor părților este necesară pentru a găsi soluții și a rezolva conflictul de muncă.

Conform libertatea.ro, liderii sindicatelor au afirmat înaintea negocierilor că greva va avea loc indiferent de promisiunile guvernanților. Ei solicită o majorare salarială și așteaptă propuneri concrete din partea autorităților. Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, a subliniat că greva este decisă de membrii sindicatelor și că nu este dispus să renunțe la această formă de protest în urma negocierilor. Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a adăugat că greva poate fi reconsiderată doar în urma unei oferte credibile din partea guvernului, însă este sceptic că aceasta se va întâmpla până la data de 22 mai.

„Nu putem să lăsăm copii astăzi în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ suspendați, pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați”, le-a spus sindicaliștilor din educație premierul Nicolae Ciucă, în timpul consultărilor de duminică, citat de Mediafax

Ciucă a făcut apel la sindicate să își amintească de toate măsurile luate până acum și a reiterat ideea că educația rămâne prioritatea guvernanților, spunând că din bugetul existent trebuie făcut în așa fel încât să fie asigurat tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcționare a țării.

„Au fost toate situațiile prin care a trebuit să asigurăm gestionarea și rămânerea în echilibru a societății, a economiei, a educației, a sănătății, a tot ceea ce avem noi de gestionat la nivelul Guvernului. Din acest buget trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcționare a întregii țări. Am asumat că prioritatea este educația, ea rămâne în topul asumărilor noastre la nivelul coaliției. Am discutat și am făcut în așa fel încât legilor educației să fie cele mai dezbătute până în acest moment, este vorba de viitorul copiilor, de liniștea părinților și este vorba de ceea ce proiectăm pentru țara noastră, iar asta nu se poate face decât prin educație și atunci vă rog să vă aduceți aminte toate măsurile pe care le-am luat, nu vreau să le reinferez acum. Tot ce am putut să facem ca să dăm un semnal clar că educația este prioritatea noastră numărul 1, alături de de sănătate”, a declarat premierul.

Acesta s-a declarat, de asemea, convins că pot fi găsite soluții: „nu putem să lăsăm copiii astăzi, în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ suspendați, pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Pe bază de dialog, pe bază de asumării concrete, eu sunt convins că vom identifica soluțiile pentru tot ceea ce dumneavoastră ați ridicat”.

Înaintea ședinței cu premierul Nicolae Ciucă și liderii coaliției, sindicaliștii au declarat că greva anunțată pentru luni se va ține, indiferent de rezultatele negocierilor.

Guvernul se confruntă cu presiunea crescândă din partea angajaților din învățământ, care cer majorări salariale și îmbunătățiri ale condițiilor de muncă. Protestele au fost programate în contextul unei situații economice dificile și a restricțiilor bugetare impuse de guvern, iar autoritățile caută soluții pentru a răspunde solicitărilor sindicatelor, păstrând în același timp echilibrul financiar.

În timp ce negocierile sunt în desfășurare, tensiunile sunt palpabile, iar liderii sindicatelor acuză guvernanții că ar fi avut cunoștință de intenția de protest încă din luna decembrie, arătând că responsabilitatea privind declanșarea grevei nu poate fi aruncată asupra angajaților din învățământ.

Situația rămâne în continuare tensionată, iar negocierile în curs vor avea un rol crucial în rezolvarea conflictului și în stabilirea

