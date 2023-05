Săli goale, liniște pe coridoare și curți fără râsete de copii, cam așa se poate descrie pe scurt imaginea școlilor din Sibiu de luni, 22 mai. În momentul de față, 95% din unitățile de învățământ din județul Sibiu sunt în grevă, 85% din membrii de sindicat SIP sunt în grevă, iar peste 800 de angajați care nu sunt membrii de sindicat s-au alăturat acestea.

Cadrele didactice din toată România au ales să se unească pentru a-și cere drepturile. Dacă protestele și grevele de avertisment nu au dat niciun rezultat, acum profesorii și învățătorii sunt hotărâți să mențină greva oricât va fi nevoie pentru a putea primi ceea ce își doresc.

„Motivele pentru care facem grevă azi, în primul rând sunt creșterea salariilor. Avem niște salarii care nu au mai fost mărite și care nu fac cinste unui cadru didactic din România la perioada actuală când inflația și toate lucrurile, toate cheltuielile au crescut alarmant. Facem grevă pentru că orele suplimentare nu sunt plătite, pentru că dorim renunțarea la aplicația EduSal care ne îngrădește acordarea anumitor sporuri. Am fost în situația în care nu am fost plătiți ani de zile pentru practica pedagogică pe care o desfășurăm din cauza aplicației EduSal și am muncit degeaba. Facem grevă pentru că ne dorim acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, dorim acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. Ne dorim creșterea anuală a investițiilor în învățământ pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii” ne-a spus Gabriela Holirca, liderul de sindicat al Școlii Gimnaziale nr. 18.

Elevii stau acasă, profesorii vin la școală și nu fac ore

În cadrul grevei generale, profesorii au venit la școală, conform orarelor, însă nu au făcut ore. Același lucru s-a întâmplat și în cazul personalului nedidactic sau auxiliar. Pentru grevă, cadrele didactice au informat părinții din timp, iar copiii nu au venit la școală.

„Greva se desfășoară cu prezența integrală a personalului. Nimeni nu lipsește, suntem toți aici, doar că nu se face activitate didactică și copiii au rămas acasă. În Școala Gimnazială nr. 13, împreună cu structura Școala Gimnazială nr. 12, tot personalul a semnat pentru grevă” a spus Maria Alina Sasu, lider de sindicat a școala nr. 13.

Părinții au susținut decizia cadrelor didactice

Chiar dacă această situație i-ar putea pune în dificultate pe părinți, aceștia au susținut decizia profesorilor de a nu face ore, înțelegând faptul că este nevoie de niște schimbări. „Părinții ne-au susținut prin mesaje, au considerat că deși este o perioadă dificilă pentru dumnealor, sunt alături de noi, ne susțin revendicările și consideră că educația trebuie să devină o prioritate, nu ceea ce a fost până acum” a spus Maria Alina Sasu, lider de sindicat a școala nr. 13.

„Tot personalul este implicat în grevă, excepție fac directorul și profesorul de informatică, doar azi, pentru că în școala noastră se desfășoară testare TIMSS, o testare internațională. Dorim să arătăm că deși nu avem condițiile pe care le merităm în învățământ, suntem capabili să obținem și performanțe. Părinții ne-au susținut și să nu uităm că și noi suntem părinți și copiii noștri trebuie să beneficieze de condiții normale de trai și de tot ceea ce trebuie să le oferim. Nu știm cât va dura greva, dar nu renunțăm la aceasta sub nicio formă, până când nu sunt luate măsurile pe care ni le dorim” a spus Gabriela Holirca, liderul de sindicat al Școlii Gimnaziale nr. 18.

Gabriela Holirca, liderul de sindicat al Școlii Gimnaziale nr. 18

Și personalul nedidactic este alături de profesori în acest demers. „Îi susțin în tot ce fac. Eu sunt o simplă îngrijitoare, lucrez de 7 ani și știu prin câte se trece și câtă responsabilitate are o învățătoare, un profesor. Am și eu două fetițe care sunt la școală și chiar aș vrea să fie ca în străinătate, să poți avea cât mai mult și pentru ele, să îți permiți. Am salariul cât de cât, zilnic lucrez 8 ore și lucrăm și de 2-3 ori, curățenie trebuie să se facă în incinta școlii. Am fost și la prefectură, i-am susținut, am fost plecată și la București” ne-a spus Alina Drăghiciu, îngrijitoare la Școala Gimnazială nr. 13.

Alina Drăghiciu, personal didactic auxiliar Școala Nr. 13

Orar special sau ore online pentru profesorii care fac ore

Deși toate unitățile de învățământ au declarat că vor face grevă, există profesorii care au decis să susțină orele și să nu se alăture inițiativei. Pentru aceștia, au fost găsite soluții, astfel încât copiii să poată participa la ore și totul să se desfășoare normal. La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr din Sibiu” profesorii care au decis să susțină orele și să nu se alăture grevei, fac cursuri online.

O altă soluție a fost crearea unui orar special, care să îi lase pe profesori să își facă orele, dar care să nu îi încurce nici pe elevi. „Am cadre didactice care nu participă la grevă, am făcut orar special în așa fel încât să nu punem nici elevii pe drumuri aiurea. Nu apelăm la orele online, preferăm să se facă ore fizice. Am încercat să le grupăm în așa fel încât elevii să nu vină pentru o oră, dar să se facă orele pentru cei care vor să facă” a spus Dan Volosciuc, directorul Liceului Energetic Sibiu.

