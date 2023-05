Teodor Birț, directorul Asociației Administratorilor de Piețe din România și președintele echipei Inter Sibiu, a fost recent invitat la „Ora de Sport”, un nou produs online lansat de Ora de Sibiu.

În prima emisiune, redactorul șef Dragoș Popescu l-a avut ca invitat pe Teodor Birț, președintele echipei Inter Sibiu. În cadrul interviului pentru Ora de Sport, Teodor Birț a vorbit și despre intențiile politice.

Pe lângă fotbal, Tedor Birț coordonează activitatea la Asociația Administratorilor de Piețe din România, care anul acesta a împlinit 10 ani.

”Este o altă activitate a mea de care mă bucur foarte mult, mai ales că anul acesta am împlinit 10 ani de când ne-am înființat. Spre bucuria mea imensă, poate puțină lume știe că această asociație s-a înființat la Sibiu, sunt președintele ei din 2013, iar faptul că am reușit să fim o voce la nivel de parlament, minister și toate entitățile statului cu care colaborăm este o mare satisfacție pentru mine” a spus la Ora de Sport conducătorul Asociației Administratorilor de Piețe din România,

Teodor Birț nu a dat un răspuns clar la Ora de Sport în ceea ce privește o eventuală intrare în politică, deocamdată fiind prins cu cele două activități, fotbalul la Inter Sibiu și Asociația Administratorilor de Piețe din România.

”În ultimii doi ani, am învățat să pierd”

După nereușitele din ultimii doi ani cu Inter Sibiu, Teodor Birț a învățat să depășească clipele grele și să revină mai puternic. ”Ce am învățat în ultimii doi ani este să pierd, am învățaț să trec peste eșecuri și am învățat să sper și să am ambiții în continuare, altfel nu poți să treci peste aceste eșecuri. Ce se va întâmpla în viitor, deocamdată nu vă pot spune. Am proiecte, îmi doresc mult să fac în continuare și într-o activitate și în cealalaltă cât pot de mult, ambele au legătură cu oamenii. Fotbalul este pentru oameni, asta am învățat foarte repede la Hermannstadt, faptul că echipa nu este a mea, a noastră, a nimănui, este a orașului. La fel și administrația este pentru sibieni. Important este ca în administrație să reușești să faci lucruri bune pentru sibieni și pentru oamenii din jurul tău, cei cu care respiri același aer. Practic, asta fac acum, ce este legat de fotbal și legat de activitatea mea ca și job”.

Sibiul, un model

Birț discută despre Sibiu oriunde merge în țară și crede că ce s-a întâmplat în municipiu este un mode de urmat. ”În continuare, faptul că pot să îmi fac vocea auzită la nivel național mă bucură și cred că trebuie să fie un plus valoare nu doar pentru colegii mei din țara, în primul rând pentru sibieni. Oriunde mă duc la un eveniment, scot în evidență că Sibiul este altfel și ce se întâmplă aici este un model pentru ce se poate întâmpla la nivel național” a mai spus Teodor Birț.

